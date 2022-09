SOS Desaparecidos acaba de anunciar que han localizado el cuerpo sin vida de Yurian Cabrera Tacoronte, que llevaba desaparecido en Gran Canaria desde hace más de dos años.

Pero, en realidad, según fuentes cercanas a la familia, el cadáver de Yurian, de 35 años, fue localizado hace una semana en una calle del barrio de La Isleta de Las Palmas de Gran Canaria.

Desde su desaparición, la familia de Yurian no ha parado de buscarle hasta que su propia madre ha notificado a través de las redes sociales la mala noticia. "Me siento desgarrada, pero como todos saben pedía que el cuerpo de mi niño apareciera ya no sé nada más, porque aún hay mucho por hacer", explica la madre de Yurian a través de su cuenta de Facebook.

"Les doy un millón de gracias a todos y decirles que en dos años que hemos estado compartiendo comentarios -traslada a los seguidores que la han estado apoyando- les prometo que los quiero a todos por esa ayuda incondicional, que jamás olvidaré lo solidaria que es mi gente canaria y no canaria".

Y continúa: "Vuelvo a dar las gracias a todos. Me hubiera gustado que el resultado hubiese sido otro, pero intentaré sobrellevar esto como pueda o la vida me lo permita. Llevaré a mi hijo en mi corazón. Te deseo mi Yurian que vayas a donde vayas seas infinitamente feliz. Te amo mi hijo. Esto no es un adiós, mi hijo, es solo un hasta luego", se despide así, G.S.G, la madre de Yurian.