Quién no ha llegado tarde alguna vez para subir a un transporte público, pero correr detrás de una guagua no es lo mismo que correr para subirse a un barco. Si no que se lo digan al hombre de 50 años, de origen canario, que en la tarde del miércoles cayó al mar en Santa Cruz de Tenerife cuando trató de saltar al ferry que quería tomar hacia Gran Canaria. El hombre llegó tarde a la salida del ferry de Fred. Olsen que cubre la ruta entre Santa Cruz de Tenerife y Agaete. Pero, aún así, trató de llegar hasta el barco.

En su intento de viajar en el ferry a toda costa, echó a correr por la rampa de acceso de los vehículos para saltar al buque, pero no consiguió alcanzarlo y cayó al mar. Salvavidas desde el barco El individuo se quedó nadando en las proximidades del ferry y personal de Fred. Olsen le tiró un salvavidas para garantizar su integridad física, según la información adelantada esta tarde por RTVC. Los hechos ocurrieron a las 20:00 horas del pasado miércoles en el Muelle de Rivera de Santa Cruz de Tenerife. En ese momento, el ferry Bañaderos Express realizaba la maniobra de desatraque. Y el individuo implicado saltó desde la rampa de acceso de vehículos, ya que, según aseguró al personal que lo asistió, pensaba que iba a alcanzar al citado buque de Fred. Olsen. Prohibido pasar Según las fuentes consultadas, en ese momento, ya la rampa de acceso de vehículos tenía puesta la señal de que estaba prohibido pasar por la misma. El Centro de Control Marítimo de Santa Cruz de Tenerife recibió el aviso de que algo extraño ocurría en el Muelle de Rivera. Los agentes de la Policía Portuaria ya estaban a punto de lanzarse al agua. Pero al lugar donde flotaba el citado hombre llegó una falúa de los prácticos del Puerto, que rescataron al hombre y lo llevaron a tierra. Agentes de la Policía Portuaria y de tierra de Fred. Olsen asistieron al afectado hasta que una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) lo trasladó hasta un centro sanitario.