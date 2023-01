El supuesto autor del apuñalamiento al entrenador del Firgas, Daniel José Travieso, y a un jugador de 25 años ha sido detenido en la tarde de este lunes por la Policía Nacional en Las Palmas de Gran Canaria. El arrestado es un hombre de 30 años, han informado fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron sobre las ocho de la tarde del pasado sábado tras finalizar el encuentro entre el Pedro Hidalgo B y el Firgas de Segunda Regional.

El preparador físico del Firgas recibió un corte en una de sus manos que le hizo con una pequeña navaja un varón. El preparador físico puso la mano para evitarlo y le propinó un corte de varios centímetros. Prácticamente todos los jugadores del equipo visitante recibieron golpes hasta que finalmente los agresores huyeron del lugar.

El entrenador del CD Firgas, Daniel José Travieso, ha manifestado este lunes a EFE que se deben "tomar medidas para erradicar la violencia" en el fútbol tras los graves incidentes del pasado sábado en el partido Unión Pedro Hidalgo B-Firgas, de la Segunda Regional de Gran Canaria.

El técnico isleño recibió un corte en su mano izquierda por el que tuvo que recibir doce puntos de sutura, cuando se interpuso para evitar que un aficionado agrediese con una navaja a su preparador físico al término de ese encuentro, que finalizó con victoria visitante por 1-2 en el campo José Vega Sepúlveda del barrio de Pedro Hidalgo, en la capital grancanaria.

"Sentí miedo por mí y mis compañeros"

"Fue un susto grande, sentí miedo, por mí y mis compañeros, nos vimos desprotegidos. Lo de menos es el corte en la mano, porque pudo haber sido algo mucho peor, ya que iba al cuello o a la cara de mi preparador físico. No vi la navaja hasta que me di cuenta por el corte que tenía en la mano", ha explicado.

Travieso, de 30 años, es trabajador autónomo y ahora deberá estar un tiempo de baja por la lesión sufrida. "Han pasado casi 48 horas y todavía no he podido descansar, entre el hospital y la denuncia casi ni he tenido tiempo de pararme a reflexionar sobre lo sucedido", ha dicho a EFE.

El técnico isleño lamenta lo sucedido en un nuevo episodio de violencia en un campo de fútbol de Canarias y espera que se adopten medidas "porque no puede pasar que entre una persona a un campo de fútbol con una navaja y poner en peligro a los demás".

"No es justo y espero que no le vuelva a ocurrir a nadie. Nunca me había pasado, ni siquiera había visto una pelea tan de cerca en mi vida", ha añadido.

El entrenador del Firgas fue atendido en una ambulancia que se desplazó hasta el escenario de los hechos, tras ser requerida por el propio equipo arbitral, además de varias patrullas de Policía, que se encargaron de recabar información para intentar localizar a los agresores.