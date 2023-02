Un terremoto de 7,8 de magnitud sacudió Turquía y Siria durante la madrugada del pasado lunes, 6 de febrero. Como consecuencia del seísmo han fallecido decenas de miles de personas. La comunidad internacional se está volcando en ayudas urgentes para agilizar los rescates de los sepultados y curar a miles de heridos. El epicentro se registró cerca de la ciudad de Kahramanmaras, en el sureste de Turquía y a pocos kilómetros de la frontera con Siria.

Desde entonces millares de personas de todo el mundo han acudido al país otomano para ayudar en las labores de rescate de las víctimas. Entre ellos se encuentra el bombero voluntario canario Chema Madero que regresó este martes a Canarias tras estar cinco días en en la ciudad de Adiyaman, una de las zonas más afectadas por la tragedia.

Este ingeniero de edificación, pertenece a la ONG Acción Norte y según explicó a los micrófonos de Hoy Por Hoy La Portada, de Radio Club Tenerife, fue a Turquía para "ayudar en la valoración de los edificios, de las estructuras".

En directo 05:33 Un grupo armado intenta secuestrar a una bebé nacida bajo los escombros en Siria Un grupo armado ha intentado secuestrar hasta en tres ocasiones en menos de 48 horas a Aya, una bebé nacida bajo los escombros de un edificio derruido en la ciudad siria de Jindris tras los terremotos que sacudieron la frontera turco-siria la semana pasada, según ha informado el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. La recién nacida, que se encuentra ingresada en un hospital de la localidad de Afrin, ha sufrido tres intentos de secuestro por parte de la División Sultán Murad, una facción rebelde siria. 14·02·2023 08:55 Llega a Siria un avión saudí con ayuda Un avión saudí con ayuda humanitaria a los damnificados por el terremoto que azotó Siria y Turquía hace una semana llegó hoy al norte de Siria, el primero que envía Arabia Saudí a ese país desde el estallido del conflicto bélico hace casi doce años. Según fuentes oficiales sirias, el avión aterrizó la pasada madrugada en el aeropuerto de la ciudad de Alepo, bajo control del Gobierno de Al Asad, y una de las cuatro áreas más castigadas por el terremoto del pasado día 6 y sus fuertes réplicas que han dejado más de 3.500 muertos en Siria y más de 30.000 en Turquía. "Apoyamos al hermano pueblo sirio y ofrecemos nuestras condolencias por esta gran aflicción", dijo el jefe del equipo saudí creado para socorrer a las víctimas del seísmo en Turquía y Siria, Faleh al Subaie, citado por la agencia oficial de noticias siria, SANA. Indicó que el avión saudí transporta 35 toneladas de ayuda humanitaria que incluye alimentos, suministros médicos y tiendas de campaña y subrayó que su país enviará otros dos aviones al norte sirio en los próximos dos días. 14·02·2023 08:33 Rescatan a dos jóvenes en Turquía tras 198 horas atrapados Dos jóvenes han sido rescatados hoy martes con vida tras 198 horas atrapados bajo los escombros de sendos edificios de la ciudad turca de Kahramanmarash, derrumbados por el fuerte terremoto que hace nueve días sacudió el sureste de Turquía y el norte de Siria, causando más de 34.500 víctimas mortales. Los canales de televisión retransmitieron en directo el rescate de Muhammed Enes, de 17 años, y Abdulbaki, de 20 años, quienes fueron enviados a hospitales con heridas de diverso grado. Además, esperan poder salvar a otro joven, Muhammed Cafer Çetin, de 18 años, en la ciudad de Adiyaman. Según informó la emisora CNNTurk, los socorristas habían contactado con Çetin, quien podía hablar, y estiman buena su situación, por lo que esperan sacarlo en breve de entre los escombros. Estos rescates se consideran ya "milagros", pues se producen nueve días después de que miles de edificios colapsaran en diez provincias de Turquía, donde en los primeros días han sido salvadas más de 80.000 personas heridas. 14·02·2023 07:46 Siria acepta abrir dos cruces más para llevar ayuda El Gobierno sirio de Bachar al Asad aceptó abrir temporalmente dos cruces fronterizos adicionales entre Turquía y la zona del noroeste del país bajo control rebelde para facilitar el suministro de ayuda humanitaria tras el reciente terremoto. Así se lo comunicó este lunes el jefe humanitario de la ONU, Martin Griffiths, a los miembros del Consejo de Seguridad durante una reunión a puerta cerrada celebrada después de entrevistarse en Damasco con Al Asad, según dijo a EFE una fuente diplomática. La apertura de estos dos pasos fronterizos, que fue solicitada por Naciones Unidas ante la crisis desatada por el terremoto de la semana pasada, tendría una duración inicial de tres meses. La noticia la confirmó poco después el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres: "Doy la bienvenida a la decisión hoy del presidente de Siria Bachar al Asad de abrir los dos cruces de Bab al Salam y Al Ra'ee desde Turquía en el noroeste de Siria por un periodo inicial de tres meses para permitir la oportuna entrega de ayuda humanitaria". 14·02·2023 03:52 Rescatado de entre los escombros un hombre 183 horas después de los sismos Los servicios de emergencia de Turquía han rescatado en la madrugada de este lunes a un hombre cerca de 183 horas después de haber quedado sepultado bajo los escombros de un edificio destruido en la ciudad de Antioquía. Luego ha sido trasladado a un hospital para recibir atención médica, según ha informado la agencia estatal turca de noticias, Anatolia. 13·02·2023 22:57 Siria acepta abrir dos cruces fronterizos más para llevar ayuda a la zona rebelde El Gobierno sirio de Bachar al Asad aceptó abrir temporalmente dos cruces fronterizos adicionales entre Turquía y la zona del noroeste del país bajo control rebelde para facilitar el suministro de ayuda humanitaria tras es reciente terremoto. 13·02·2023 19:35 Bruselas, decidida a "redoblar" la ayuda humanitaria en Turquía y Siria El comisario europeo de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, aseguró este lunes en Estrasburgo que la Comisión Europea "está decidida a redoblar" la ayuda humanitaria que ya ha prestado a Turquía y Siria para hacer frente a las consecuencias de los terremotos que sacudieron a ambos países hace ya una semana. 13·02·2023 19:34 La Cruz Roja pide apoyo a largo plazo para los afectados por los terremotos en Turquía y Siria La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) ha llamado a la comunidad internacional para que brinde apoyo y solidaridad "a largo plazo" a las personas de Turquía y Siria afectadas por dos devastadores terremotos del pasado 6 de febrero. "Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que apoye al pueblo de Siria y Turquía, no solo en los próximos días, sino también en los meses y años necesarios para la recuperación", ha aseverado el secretario general de la FICR, Jagan Chapagain, en un comunicado. 13·02·2023 16:26 El hospital de campaña español en Turquía ya funciona a plena capacidad La primera jornada de trabajo del hospital de campaña que el Ministerio de Exteriores español ha establecido en Iskenderun (Turquía) para atender a las víctimas de los terremotos del lunes pasado ha sido muy satisfactoria, según ha declarado a EFE el jefe de la misión, Roberto Arranz. A dos horas de cerrarse la primera jornada, que es de doce horas, ya se había atendido a unos 150 pacientes, cuando el máximo estimado es de 200 al día, por lo que se prevé que el hospital funcionará a plena capacidad de inmediato, dice Arranz en conversación telefónica. 13·02·2023 15:41 Al menos 10 países europeos ofrecen ayuda a Siria a través del mecanismo de Protección Civil de la UE Austria, Bulgaria, Chipre, Finlandia, Alemania, Grecia, Italia, Rumanía y Eslovenia, además de Noruega, han ofrecido hasta el momento ayuda de emergencia a Siria para hacer frente a la crisis humanitaria desatada por el fuerte seísmo con epicentro en el sur de Turquía que ha dejado más de 36.000 muertos en Turquía y Siria. 13·02·2023 14:47 Rescatan a un niño tras 182 horas atrapado Un niño de 13 años ha sido rescatado hoy con vida tras haber estado 182 horas atrapado entre los escombros de un edificio en la provincia de Hatay, que se derrumbó el lunes pasado debido a los dos grandes terremotos que devastaron el sureste de Turquía, y que han dejado más de 31.000 en este país y otros 3.500 en Siria. El rescate del pequeño Kaan, mostrado en directo por la emisora Halk TV, es uno de los que se siguen produciendo con cuentagotas entre los miles de edificios que se vinieron abajo, y entre los que algunos expertos estiman puede haber aún hasta 155.000 cuerpos. 13·02·2023 14:11 Las Fuerzas Armadas trasladan ayuda humanitaria

Las #FuerzasArmadas están volcadas ayudando en el #TerremotoTurquía.

- El Ejército de Tierra, con efectivos de la batería 'Patriot' desplegados en Adana, trasladando a las localidades cercanas la ayuda humanitaria, que fue transportada por los A400M del Ejército del Aire.

Dayan Türkiye🇹🇷🇪🇦 13·02·2023 11:04 El hospital español en Turquía ha atendido a 16 personas hasta ahora El hospital del START, el equipo médico de emergencia español desplegado en Turquía para atender a las víctimas de los devastadores terremotos de esta semana, ha comenzado su actividad en la ciudad costera de Iskenderun, en la provincia meridional de Hatay, la más afectada por los seísmos. Y ha atendido hasta el momento a 16 personas.

Madero ha señalado que "nada de lo que ves en la tele te prepara para lo que ves allí" y es que "el nivel de destrucción que causó el terremoto es muy grande" ejemplificando que "nosotros estábamos en una ciudad que, teóricamente, no sufrió excesivos daños y prácticamente estaba en el suelo. Nada te prepara para algo así".

“Mucho me temo que aquí no se ha construido nada pensando en un sismo". De hecho, ha aclarado que "pocas ciudades en el mundo se construyen pensando en cosas así. En Japón, por ejemplo, sé que todas las edificaciones que hacen las hacen con vistas a un posible sismo".

El ingeniero de edificación ha concluido que "la desgracia, la devastación, es increíble" y ha añadido que "ves la fuerza de la naturaleza en todo su esplendor. Bueno, la vi con el volcán de La Palma y la he visto ahora en su parte más agresiva. Muy pocas cosas están preparadas para algo así".

Éxodo

Maside, madre de familia, se agota. No grita pero le gustaría, se desespera, ruega e incluso está a punto de darle un bofetón a alguien. Su madre, marido e hija la rodean, sufren como ella, intentan participar en la discusión. Pero Maside, decidida, es quien lleva la voz cantante. "Pero, ¿no lo ve, señor? Lo hemos perdido todo. ¡Todo! La ropa que llevamos puesta es lo único que tenemos. Entiendo lo que dice, pero ¿por qué no podemos entrar a nuestra casa? ¡El edificio sigue en pie!", exhorta la mujer.

Enfrente a ella, un funcionario intenta explicarle que, aunque comprende su situación, hay cientos de miles como ellos, que está todo el mundo igual y que él no puede hacer nada. "Señora, en nuestro sistema su edificio ha sido catalogado como 'dañado severamente'. Se tiene que derribar. No pueden entrar a por sus cosas. Simplemente no pueden, no les puedo dar el permiso. Está prohibido. Es peligroso. El edificio podría venírseles encima", dice el hombre.

—Pero todas nuestras cosas están allí. Estamos sin nada. ¿Qué vamos a hacer? Está todo ahí. Por favor—, pide Maside, que más que convencer al hombre que tiene delante intenta negarse a ella misma lo que le ha tocado vivir.

—Señora, de verdad que lo siento. No le puedo decir nada más. Ahora tienen que esperar. Ni yo sé nada. Pueden intentar realizar una petición judicial para que antes de la demolición algunas de sus pertenencias les sean retornadas. Pero eso no lo pueden hacer ahora. Tardarán meses en procesarse. Aún no hay nada claro.

Al fin, tras ruegos y algún refunfuño, la familia se marcha. "Van tarde en todo… ¿Y ahora qué hacemos, mi amor? ¿Nos marchamos?", le pregunta Maside a su marido. La conclusión es clara: la familia, que ha vivido durante generaciones en la ciudad turca de Alejandreta, una de las más golpeadas por el terremoto que sacudió el sureste de Turquía y el noroeste de Siria hace más de una semana, no tiene otra opción que marcharse. Aquí ya no queda nada.