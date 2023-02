La Policía Judicial de la Guardia Civil de Costa Teguise y el Equipo Arroba @, en la isla de Lanzarote, el pasado día 6 de febrero detuvo a dos varones de 32 y 42 años de edad, como presuntos autores de dos delitos continuados de estafa, por la organización de dos fiestas para las noches del 24 y 31 de diciembre de 2022 de nombre “VEINTI4” y “FIRST”, realizando la venta de entrada con precio que osciló entre los 40 y 55 euros a más de mil personas mediante el uso de una página web, así como de diferentes establecimientos físicos de la isla y personas físicas en calidad de representantes del evento, en la isla de Lanzarote.

Ocurrencia de los hechos

La Guardia Civil tuvo conocimiento a raíz de denuncias presentada por numerosos afectados en dependencias del Puesto Principal de Costa Teguise, manifestando las víctimas que habían comprado entradas para eventos que oscilaban entre 40 y 55 euros cada una de ellas más comisión, en concepto de venta, siendo cancelado los eventos a última hora.

Los eventos programados para los día 24 y 31 de diciembre de 2022 se intentaron llevar a cabo en dos establecimientos diferentes de los municipios de San Bartolomé de Lanzarote y Tías, siendo notificados por ambos ayuntamientos que las fiestas no se podían realizar por no cumplir con los requisitos que establece la legislación vigente.

Ante el incumplimiento de legislación que los organizadores tuvieron como respuestas de los ayuntamientos implicados, decidieron seguir vendiendo más entradas de los aforos permitidos, no llevando un control de las entradas vendidas por los diferentes relaciones públicas, además sin ningún tipo de contrato que les habilitara para dicha actividad.

Dichos organizadores notificaron que devolverían las cantidades percibidas a más de las mil personas perjudicadas, no habiéndolo realizado hasta el día de hoy, incluso enviaron notificaciones de devoluciones que nunca se llevaron a cabo.

La Guardia Civil en el curso de la investigación y una vez recabada todas las pesquisas y realizada las gestiones oportunas, pudo determinar que los investigados no tenían empresas alguna o sociedad para llevar a cabo este tipo de actividades, así como tampoco contrataron formalmente a los vendedores de las entradas como al parecer ellos mismos se identificaban como relaciones públicas, así como desprendiéndose que no hubo organización de contratación del personal a emplear, material de música y luces, bebidas, etc. para llevar a cabo los eventos tal y como se promocionaban en la página web.

Las diligencias junto con los detenidos fueron entregados al Juzgado nº 2 de Arrecife.