Casi un millar de presos se quedan sin agua por el incendio y Escolástico Gil señala al Estado como culpable

El alcalde de El Rosario asegura que su municipio se ha quedado sin agua y que no pueden suministrarla a la prisión Tenerife II, que según Gil está abandonada por el Estado

Según cuenta Escolástico, "tenemos otro grave problema y surje una grave polémica que llevamos tiempo reclamando. Ahora mismo no tenemos agua. El canal de Aguamansa, que nos viene por Montaña Aire, no llega. El canal del sur, el agua que llega por Río Portezuelo, no llega. Tenemos la población con cortes de agua porque no ha llegado agua y, además, tenemos que dar agua a la prisión de Tenerife II".