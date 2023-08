Poco a poco el optimismo empieza a ganar la batalla al fuego. Aún es pronto para lanzar las campanas al vuelo, pero ya se aprecian minúsculas señales positivas en las caras de las personas que informan desde hace más de una semana de un incendio que ha arrasado 14.700 hectáreas en 12 municipios tinerfeños. Los recursos de extinción han estabilizado el avance de las llamas «en su mayor parte». La situación no está bajo control, pero los progresos de las últimas 48 horas son considerables.

Puntos calientes

Quedan activos en las dos vertientes por las que ha corrido el fuego. Las labores más complejas se localizan en Güímar, La Orotava, La Matanza, Santa Úrsula y Tacoronte. Las mejoras con respecto al escenario al que se enfrentaron los equipos contraincendios a principios de la semana son considerables, pero hay fuego en el fondo de los barrancos. Durante la jornada de ayer se trabajó intensamente para sofocar las reactivaciones. Las altas temperaturas condicionaron las trabajos de contención en la mitad de los municipios afectados –Arico (32º); Candelaria, Fasnia y Güímar (31º); Arafo (30ºC) y La Orotava (30º)- y la humedad osciló entre un 42 y 68%. Los vientos, en cambio, se movieron entre los 11 y 14 kilómetros por hora en el perímetro quemado.

Refuerzos

Los cabildos de La Palma, La Gomera y El Hierro han enviado equipos Brifor a Tenerife para participar activamente en las tareas de contención y, sobre todo, extinción. Su labor será clave para actuar de inmediato en las parcelas de reactivación. Manuel Miranda, consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, admitió ayer que «por primera vez desde el comienzo de esta crisis en las caras hay signos de optimismo; le estamos ganando la batalla al fuego», dijo, eso sí, sin dejar de subrayar que «aún quedan días duros por delante y debemos seguir actuando con contundencia para estabilizar y controlar el incendio». Desde el Gobierno de Canarias se hizo un llamamiento urgente a la sociedad para que se tomen medidas de autoprotección en los núcleos próximos a los espacios forestales.

Medidas de autoprotección

El 1-1-2- ha emitido unas recomendaciones para autoproteger las casas próximas a los entornos fores -tales. Las medidas están detalladas en la web del Cecoes y se pide la colaboración de la ciudadanía para su debido cumplimiento. Las más básicas giran en torno a la limpieza de huertas y patios [retirada de maleza o cenizas], quitar toldos o persianas textiles, no acumular pilas de leña para hacer fuego, sacar combustibles y materiales inflamables de las zonas en las que se puedan alcanzar altas temperaturas. «El incendio se encuentra estabilizado, no controlado», inciden las autoridades que gestionan la catástrofe «a pesar de que muchos vecinos ya hayan podido regresar a sus casas». Sobre ese retorno, se indica que es posible que todavía se pueden ver llamaradas y grandes columnas de humo próximas, por lo que se les pide que estén en contacto con el 1-1-2- y sigan las recomendaciones que se den en el caso de que pueda darse nuevas evacuaciones. «La situación ha mejorado, pero no podemos bajar la guardia», inciden sobre las amenazas que siguen activas.

Lucha en los barrancos

Quedan muchos rescoldos en la zonas más profundas de esas barranqueras. Acceder a ellas por tierra está siendo complicado y, a su vez, los ataques aéreos pierden efectividad. El guanchero Federico Grillo, Director de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, aprovechó su última comparencia como analista del incendio para destacar «el trabajo hecho en una de las situaciones más difíciles a las que me he enfrentado», añadiendo que «cuando ocurre algo de esta magnitud hay que trabajar con cabeza y preparar los recursos de manera lógica. ¡Enviarlos todos a la vez sería como mandar a las cuadrillas a un suicidio!. Grillo explicó que un foco se «ataca» con dos puntas de trabajo [con una distancia de seguridad entre ambas] para hacer más efectivo el trabajo de la primera línea.

Además, destacó que en un incendio quedan zonas interiores que no se ven afectadas por las llamas porque se consigue frenar el avance desde fuera hacia el interior. «Estimar cuánto durará la fase de control y extinción no es posible porque la segunda, incluso, se puede prolongar semanas o meses», precisó en un instante de su intervención en el que «cuando arde un monte en Canarias para mi tiene el mismo valor que cuando lo hace en Gran Canarias, es decir, en ambas circunstancias hay que dar el máximo para controlar la incidencia lo antes posible. Las noticias empiezan a ser positivas y me voy con la sensación de que se ha hecho un gran trabajo». Su despedida contó con un agradecimiento por parte del consejero Miranda y una frase que dibujó una sonrisa en su cara: «Espero no tener que volver a verte por aquí en mucho tiempo. ¡Gracias!».

Visita de Ribera

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en funciones visitó ayer por la tarde la sala del 1-1-2 en compañía de Fernando Clavijo, presidente de Canarias, y Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife. «La situación ha mejorado, pero debemos ser cautos», expresó a los medios de comunicación al tiempo que valoró la emoción que sintió al comprobar in situ la «excelente» coordinación de los medios de las tres administración que tratan de anular la catástrofe. «La zona sur está bastante afianzada y somos algo más optimistas, pero sin perder la cautela».

‘Apaga y vámonos’

Las tripulaciones de los cinco hidroaviones del 43 Grupo de las Fuerzas Aéreas fueron homenajeados ayer por la tarde en la Avenida de Anaga. Cientos de personas los recibieron con banderas españolas y canarias, globos y pancartas de gracias. Su lema, Apaga y vámonos se ha convertido en un ruego.

Nuevos realojos

El Gobierno de Canarias ordenó ayer el realojo parcial de vecinos que se encontraban evacuados en los municipios de Tacoronte, El Sauzal y Santa Úrsula debido a la buena evolución del incendio. Esta medida fue acompañada con una limitación de la movilidad de vehículos a lo estrictamente necesario, con el objeto de no entorpecer el dispositivo de lucha contra el fuego y se deja abierta la posibilidad que se establezcan alteraciones en el tráfico y, en concreto, en los sentidos de circulación de algunas vías, para facilitar los movimientos de los servicios de extinción y emergencias.

Mala calidad del aire

Sus niveles continúan siendo muy desfavorable, especialmente en los municipios de La Orotava y Los Realejos y la zona alta de Candelaria por concentración de partículas finas y acumulación de humo por las noche, de tal manera que se recomienda el uso de mascarilla FPP2 en caso de salir al exterior. Otra de las recomendaciones es no exponerse a las nubes de humo por su riesgo para la salud.

Investigación

Con el trabajo de los equipos de extinción acotados por la ardua labor de más de seis centenares de personas y una veintena de recursos aéreos, otro de los puntos informativos de la jornada de ayer fue la declaración de la tripulación del helicóptero que quedó inutilizado el pasado martes por un pedrada. El juez ya tiene el testimonio del piloto y todo apunta que el octogenario detenido se puede enfrentar a un juicio rápido en las próximas horas. Los dos detenidos por su presunta participación en varios robos en La Orotava también han quedado a disposición judicial.