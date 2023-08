10:49

La familia de las tres personas que según denunció el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se saltaron el perímetro de seguridad establecido a causa del incendio de Tenerife para proteger sus propiedades y se atrincheraron en una vivienda en Las Lagunetas niega estas afirmaciones.

En un comunicado, la familia puntualiza que estos tres hermanos "no fueron" sino que estuvieron en Las Lagunetas en todo momento, intentaron proteger el monte en la zona, no solo sus propiedades, y no les consta denuncia alguna por desobediencia, pues de hecho permanecieron allí "con conocimiento y consentimiento de la autoridad".