Conducción temeraria en Canarias: volantazo para no perder un desvío en la autopista

La conducción temeraria está a la orden del día en las carreteras de Canarias. A pesar de las continuas campañas de la Dirección General de Tráfico (DGT) para velar por una correcta circulación en las vías. Aún así todavía son muchos los conductores que no hacen caso y ponen en peligro sus vidas y la del resto de usuarios de la carretera como ha sucedido en las últimas horas en Canarias.

Este caso ocurrió en la TF-1. Un conductor dio un volantazo en el último momento en el que, además de saltarse una línea continua, para acceder al desvío en Las Chafiras, en el sur de Tenerife.

Un testigo presenció y grabó los hechos en un vídeo que se ha vuelto viral en las distintas redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, en el que se muestra como la furgoneta, de color blanco, se saltó dos líneas contínuas para incorporarse al desvío de la citada autopista y no perder verse obligado a dar la vuelta al conductor.

Multas

Aunque es de conocimiento general entre los conductores, pocos la cumplen: el Reglamento General de Circulación establece que al circular por la autovía, se debe utilizar el carril de la derecha, salvo en situaciones específicas como adelantar a otro vehículo, momento en el cual se debe transitar por el carril izquierdo hasta completar la maniobra.

Una de las excepciones previstas en la normativa es cuando "las circunstancias del tráfico o de la vía lo aconsejen", como por ejemplo, en situaciones de congestión donde todos los carriles se encuentran colapsados. A pesar de ser una norma ampliamente conocida, muchos conductores la pasan por alto y suelen utilizar indiscriminadamente ambos carriles durante su trayecto por la autovía. Esta práctica se ha perpetuado en parte debido a la dificultad para su fiscalización y, por ende, la imposición de sanciones.

Si no estás adelantando a otros vehículos y no circulas a una velocidad significativamente más alta que el tráfico circundante, es obligatorio permanecer en el carril derecho. Circular por el carril izquierdo sin motivo puede generar congestión y aumentar el riesgo de accidentes. No se debe utilizar el carril izquierdo como carril de crucero, y tampoco es apropiado viajar a la misma velocidad que los vehículos en el carril derecho. Es fundamental estar al tanto de las señales y regulaciones locales.

La multa por circular por el carril incorrecto está establecida como una infracción grave en el Reglamento General de Circulación de la DGT, con una sanción que puede llegar hasta los 200€.