Rescatada la perra que dejaron en un islote de Canarias

La perra qued dejaron el pasado jueves en el islote de Alegranza, en el Archipiélago Chinijo, al norte de Lanzarote, ha sido rescatada durante la mañana de este viernes, por miembros del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.

Agentes del Seprona y los Bomberos de Lanzarote fueron los encargados de trasladar al animal, una pastora alemana, hasta el puerto de Órzola, en La Graciosa, donde ha quedado a disposición de un veterinario para hacer una primera valoración médica, aunque durante el rescate se confirmó que estaba algo asustada, pero a priori en buen estado, indicaron fuentes del Consorcio.

Una lancha encallada

La lancha encalló el pasado jueves en Alegranza, lo que propició que el helicóptero Helimer, de Salvamento Marítimo, rescató a los tres o cuatro personas de nacionalidad alemana que viajaban en la misma.

Cuando los efectivos de la base del Consorcio de Emergencias en La Graciosa llegaron a la zona, vieron que la embarcación se encontraba semienterrada en la playa y restos de la misma se encontraban esparcidos por la costa.

Una lancha encalla en una playa de Alegranza / La Provincia

No se constataron la presencia de vertidos en la zona, pero sí encontraron a un perro pastor alemán en la arena, posiblemente perteneciente a unos de los tripulantes. El rescate no se pudo completar debido a que no podía realizar el traslado del animal en plenas condiciones de seguridad.