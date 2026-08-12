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Dos heridos tras volcar un vehículo en Yaiza

Los ocupantes, de 50 y 21 años, pudieron salir del vehículo por sus propios medios y fueron trasladados al Consultorio Local de Playa Blanca

Ambulancia del SUC.

Ambulancia del SUC. / La Provincia

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Mar Molina

Dos hombres han resultado heridos este miércoles tras el vuelco de un vehículo en la avenida A Femés, en el municipio lanzaroteño de Yaiza, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

El accidente se produjo alrededor de las 15.21 horas, momento en el que el 112 recibió varias llamadas alertando del vuelco. Los dos ocupantes pudieron abandonar el vehículo por sus propios medios antes de la llegada de los servicios de emergencia.

El personal del Servicio de Urgencias Canario atendió a un hombre de 50 años que presentaba policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones. El segundo afectado, de 21 años, sufrió dolor cervical de carácter leve.

Ambos fueron trasladados en una ambulancia de soporte vital básico al Consultorio Local de Playa Blanca.

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Los bomberos de Lanzarote aseguraron el vehículo accidentado, mientras que la Policía Local se encargó de elaborar el atestado correspondiente.

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