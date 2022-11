El acusado por retener y abusar de una mujer en Mogán admite los hechos

El acusado por haber, presuntamente, retenido contra su voluntad y abusado sexualmente de una mujer en Mogán durante el estado de alarma confesó este martes los hechos que le sentaron en el banquillo. El hombre reconoció que había acogido a la víctima en su casa porque se encontraba en situación de vulnerabilidad tras haber tenido problemas con su pareja, y que se aprovechó de ella, llegando a mantener relaciones sexuales no consentidas en alguna ocasión.

El acusado, Walter R. T., contó al tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Las Palmas durante la vista que golpeó en varias ocasiones a la mujer, a la que invitó a vivir en su casa en lo que se resolvía su situación, y que la encerraba en la habitación en la que dormían ambos cuando él salía del domicilio. Igualmente, admitió que la había penetrado vaginalmente en contra de su voluntad en una ocasión, en abril de 2020, y pese a las negativas de esta. Al ser preguntado por el Ministerio fiscal acerca del por qué de ese comportamiento, el hombre no supo responder a qué le motivó.

Por su parte, la víctima detalló cómo se habían sucedido los hechos durante los meses que pasó en la vivienda de esta persona, a la que conocía de hacía años. Según su testimonio, pidió al acusado poder quedarse en su casa porque su situación "era complicada" en esos momentos, al tener problemas con la pareja con la que convivía. "Desde el principio, me obligó a ducharnos juntos y me encerraba en el cuarto en el que dormíamos", explicó al tribunal, al que también relató que le amenazaba constantemente para evitar que se fuera del piso.

El 20 de abril de 2020, estando ella en la cama y a punto de irse a dormir, el acusado entró en la habitación "visiblemente molesto" y la obligó a mantener relaciones sexuales con ella. "Me dijo que iba a tener sexo con él sí o sí", indicó, muy afectada: "Realmente, yo no quería, ni quise en ningún momento tener sexo con él". El hombre la sujetó del cuello para impedir que pudiera zafarse y la penetró vaginalmente. "Muchos comportamientos de él hacia mí eran muy agresivos, porque yo le pedía que me dejara salir de la habitación y le decía que quería irme", expresó ante las preguntas de su abogada.

De 18 a 11 años

Ante el reconocimiento de los hechos por parte del acusado, la Fiscalía modificó su escrito de conclusiones provisionales para interesar rebajas en las condenas con respecto a las peticiones iniciales. De esta manera, solicitó al tribunal -a lo que se adhirieron tanto la acusación particular como la defensa- un año de cárcel por el delito contra la integridad moral, cuatro años más por el de detención ilegal y seis años de privación de libertad por el de agresión sexual. En total, solicita once años de prisión, por los 18 que interesaba en un primer momento.

El resto de peticiones las mantuvo, como la orden de alejamiento respecto a la víctima o la participación del hombre en programas de educación sexual una vez cumpla la condena.

Walter R. T. -que cuenta con antecedentes policiales por delitos de ciberacoso sexual infantil, agresión sexual o prostitución y corrupción de menores- aceptó las penas que se solicitaban en su contra, por lo que el juicio quedó visto para sentencia, que se emitirá en los próximos días en los términos acordados por las partes.