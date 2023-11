Lidia C. M. confesó este martes ante la Audiencia Provincial de Las Palmas que intentó asesinar, junto a su hija adolescente, a una embarazada de siete meses en su vivienda de El Calero, en el municipio de Telde, el seis de octubre de 2021. "Estoy muy arrepentida de lo que hice", sostuvo en su alegato final después de escuchar el testimonio de su víctima, que era expareja y exsuegra de dos de sus amigos más cercanos. Ante la admisión de los hechos por parte de la acusada, la Fiscalía decidió rebajar la petición de pena de los 14 años que pedía inicialmente a nueve años y seis meses de cárcel por un delito de tentativa de asesinato y otro de tentativa de aborto, una propuesta de mutuo acuerdo con la defensa y pendiente de la sentencia que emitan los magistrados de la Sección Segunda.

La acusada invitó a la mujer embarazada a acudir a su domicilio porque guardaba en una habitación algunos de los juguetes de su primer hijo, que había tenido con su expareja y amigo de la agresora. La madre quería recuperarlos para tenerlos en su hogar cuando naciera el segundo bebé, dentro de dos meses. Agarró unos peluches y se dispuso a bajar a la planta baja, pero cuando estaba salvando los últimos peldaños, sintió cómo la amiga de su expareja le agarraba del cuello y le tiraba al suelo, donde empezó a forcejear con ella.

"Yo me intentaba hacer de lado para que no le diera a mi hijo y ella me decía: esto es lo que te pasa por hablar de mi hija", narró la agredida. En los siguientes minutos, Lidia C. M. le ató a una silla con la ayuda de su hija, le puso en la cabeza el saco que utilizaba para recoger las heces de sus perros y le roció con lejía auxiliada por la menor, de 14 años. Había cerrado con llave la puerta principal al comienzo del encuentro y la había escondido en el marco de la ventana.

"Es solo un juego"

Al cabo de unos minutos, un vecino pasaba por la calle y oyó los ruidos procedentes de la vivienda. Preocupado, preguntó qué era lo que estaba pasando. "Yo le dije que me quería matar y ella lo negaba y le explicaba que era solo un juego", especificó la víctima en la vista oral. El viandante decidió llamar a la policía, que al cabo de unos pocos minutos se personó en la vivienda.

Los agentes oyeron los gritos y pidieron a la agresora que abriera la puerta de inmediato. Ante su negativa, decidieron tirarla abajo para socorrer a la víctima, que fue trasladada a un centro hospitalario de Las Palmas de Gran Canaria para evitar su fallecimiento o el de su hijo. Entre las heridas y secuelas que sufrió se encuentran erosiones cutáneas, contusiones, laceraciones y cicatrices producidas por las quemaduras químicas y abrasiones, así como heridas faciales y una neumonitis tóxica.

La menor y coautora del crimen también admitió los hechos hace escasos meses ante el Juzgado de Menores y fue privada de libertad.