El polideportivo de San Juan cierra indefinidamente

Desde la compañía aseveran que no recibieron ninguna documentación oficial que pudieran firmar para asegurar la continuidad del servicio. Sin embargo, desde el Consistorio manifiestan que la concesionaria exigió nuevas cláusulas de última hora que no podían aceptar. Mientras tanto, las 46 personas que formaban la plantilla de trabajadores del complejo deportivo se han quedado sin puesto de trabajo en apenas unas horas. La incertidumbre y la preocupación por su futuro les ha impulsado a concentrarse esta mañana ante la fachada del centro deportivo primero y después trasladarse hasta el parque de Arnao, donde el alcalde, Héctor Suárez, ofrecía una rueda de prensa de un evento del área de Cultura. Tras terminar su comparecencia, el mandatario se acercó a los afectados para aclararles que el Ayuntamiento continua trabajando para intentar salvar el servicio y evitar que el cierre del polideportivo se alargue en el tiempo.

Esta tarde, a partir de las siete, algunos miembros de la Corporación mantendrán un encuentro con los representantes de los trabajadores, a cuenta de informarles sobre los pasos que pretenden dar para solucionar el problema. Por lo pronto se sopesa la posibilidad de realizar contratos menores de los diferentes servicios que deben realizarse en el centro, como el mantenimiento y la limpieza, el suministro de agua y electricidad, etc. Sin embargo, nada está claro y lo que más preocupa a los empleados es la continuidad de su puesto. Por esto mismo aprovecharon la presencia de Suárez para preguntar si ya se había puesto en marcha la licitación del servicio y si durante el tiempo de espera el Consistorio se comprometía a hacerse cargo de los trabajadores. Suárez resaltó que no tenía conocimientos jurídicos al respecto, pero prometió dar una respuesta por la tarde.

Por otro lado, el gerente de Lude, Luis Nanton, ha explicado a este medio que es totalmente incierto que la entidad exigiese nuevas condiciones a última hora. “El martes nos reunimos y concretamos todo, desde el Ayuntamiento mostraron conformidad y solo estábamos a la espera de que nos enviasen un documento que firmar; esperábamos que el viernes como tarde llegase, y no lo hizo”, explica el responsable, añadiendo que aún así esperaron hasta el mismo domingo para ver si finalmente podría firmarse una continuidad, pero no fue así. Entre algunas de las clausulas que se estipulaban en el preacuerdo se encontraba que el Consistorio asumiese los costes de mantenimiento de forma mensual, durante el tiempo que ellos gestionaran el complejo. “Ellos mismo admitieron que Lude tenía un desfase económico de más de 800.000 euros”, añade Antón. “Así no se puede llevar a cabo un servicio”, sostiene, reprochando por otro lado que habían avisado al Consistorio de su intención de dejar el servicio desde noviembre del 2019. “No recibimos ninguna respuesta hasta marzo de este año, cuando les comunicamos a los trabajadores que teníamos que marcharnos”, explica.

La situación es compleja, porque además de las pérdidas económicas, desde la entidad señalan que las instalaciones mantienen graves deficiencias que impedían que pudiera prestarse un buen servicio. “Ya en el año 2015, cuando se produjeron las lluvias torrenciales, presentamos un proyecto de 1,2 millones para modernizas las infraestructuras; solo pedíamos un compromiso municipal que nos asegurase que recuperaríamos la inversión, pero tampoco se manifestaron al respecto”, añade el gerente.