Disección de un ingenio azucarero

El Gobierno de Canarias anunció ayer por la mañana, a través de la directora general del área de Patrimonio, Nona Perera, el inicio en esa misma jornada de los primeros trabajos de excavación que se efectuarán en este espacio durante un mes entero, en conjunto con labores de limpieza del entorno y la valoración de los problemas que presenta la estructura. Ya un estudio de georadar efectuado unas semanas antes han desvelado que se encuentran restos arqueológicos en las parcelas trasera y delantera de las pilastras que podrían estar vinculados con la estructura industrial.

Nuevos vestigios.

La empresa especializada en excavaciones arqueológicas Arqueocanarias ha sido la encargada por la institución regional de efectuar las primeras inspecciones que se efectúan los terrenos del ingenio azucarero. Hace unas semanas se realizó un estudio de georadar en la zona para esclarece si cabía la posibilidad de que hubieran restos arquitectónicos en las parcelas. El resultado ha desvelado que existen varias zonas susceptibles en donde es posible que hayan varios muros que podrían formar parte de este complejo industrial o que podrían haber sido levantados con posterioridad. Sin embargo, el director de la operación, Valentín Barroso, manifestó ayer durante la presentación del proyecto que estas primeras actuaciones no estaban centradas en sacar estos vestigios, sino en diagnosticar el estado del conjunto exterior para prevenir que continúe deteriorándose como hasta ahora.

El Cabildo cederá 40.000 euros al Ayuntamiento para realizar más labores de conservación

Primeros trabajos.

Una docena de profesionales conforman el equipo multidisciplinar que trabajarán sobre el terreno las próximas cuatro semanas, conformado por arquitectos; arqueólogos y topógrafos, entre otros expertos de diferentes áreas. Las diferentes tareas a ejecutar tiene como objeto adquirir la mayor cantidad de información posible para efectuar una valoración de los problemas que cuenta el yacimiento. «No podemos enyesar el brazo de una persona sin hacer primero una radiografía», ejemplificó el arqueólogo. En concreto se espera despejar todos los escombros acumulados durante más de 20 años tanto en el terreno superior como en el inferior para tener una visión más clara de la estructura y aliviar peso que presiona sobre la misma. Asimismo, se ejecutarán excavaciones puntuales en las partes inferiores del ingenio y trabajos de fotogrametría y escáner de los elementos arquitectónicos que quedan en pie, las pilastras que componían el acueducto que llevaba el agua hasta la noria que se situaba en la parte delantera. Esta es la primera fase un proyecto más amplio que ha diseñado la administración regional, con una partida inicial de 15.000 euros.

Denuncias ciudadanas.

Es la primera vez que las administración públicas ponen en marcha actuaciones en el entorno de Los Picachos con el fin de proteger el patrimonio. Precisamente la falta de atención institucional ha sido una de las críticas más duras que ha manifestado la ciudadanía en los últimos años, al observar impotentes el deterioro continuo a la que se ha visto expuesta la estructura. El colectivo de ecologistas Turcón ha estado desde hace 27 años manifestándose cada 14 de febrero -fecha en la que se cayó una de los tres pilares icónicos del complejo azucarero- por la inacción política y solicitándose sin descanso la declaración de interés público (BIC) para el yacimiento con el fin de garantizar su preservación. «Después de tantos años de demanda las diferentes administraciones hemos logrado, con mucho diálogo y trabajo, consensuar una hoja de ruta para iniciar hoy un camino que formará parte importante de la historia de Telde», recordó el alcalde, Héctor Suárez, durante la presentación.

Telde abonará 700.000 euros por la expropiación de la parcela delantera del yacimiento

Bien de Interés Cultural.

La conservación de este antiguo ingenio azucarero, que es considerado el más importante del municipio, no podrá garantizarse hasta que no la administración pública no apruebe la declaración como BIC del yacimiento. Aunque estos trámites se iniciaron hace varios años mediante el Cabildo insular, el procedimiento caducó y la institución deberá retomar el proceso. «Fue una pena, pero al cambiar la Ley de Patrimonio se perdieron muchos expedientes iniciados y entre ellos estaba el de Telde», expresó ayer el consejero de Patrimonio, Teodoro Sosa. Aún así declara con positividad que «el trámite de Los Picachos estaba más avanzado y podemos recuperar mucha documentación necesaria, así que al volver a impulsar el expediente tardaremos un poco menos de lo previsto». Por otro lado, desde su área anunciaron que cederán una partida de 40.000 euros al Ayuntamiento este mismo año para poder ejecutar más tareas complementarias para restaurar y mantener la estructura de las dos columnas.

Titularidad de la parcela.

El Ayuntamiento ha mantenido reuniones constantes con la familia propietaria de la parcela -que fueron representados por Celia Machín- delantera del antiguo complejo industrial para efectuar un expediente de expropiación que ya se encuentra culminado. El alcalde sostiene que el precio que se les ha ofrecido asciende a un total de 700.000 euros, aún pendientes de abonar. La transformación a titularidad pública permitirá que puedan intensificarse las tareas de conservación en este espacio.