Dos años sin gestión en Telde

La estabilidad política de Héctor Suárez debe ser el ‘Ayuntamiento paralelo’ con la empresa pública Fomentas, haciendo y deshaciendo a su antojo.Tal vez se refiera a la subida de sueldos que ordenó al grupo de gobierno en su primer pleno municipal, o que ha agotado todos los cargos de confianza (27) de los que podía disponer.

No hay consenso como trata de justificar Héctor Suárez, ha sido un alcalde de paja gobernado por Nueva Canarias desde el primer momento. ¿Cuántas mesas de seguimiento del pacto ha celebrado? Ninguna, porque ni hay diálogo ni coordinación y la realidad es que la gente aún no se ha enterado de que usted ha sido el alcalde, no lo conocen, normal si tenemos en cuenta que no pisa la calle.

No existe fortalecimiento alguno de los servicios públicos, la ciudad está sucia con graves deficiencias e incumplimientos en el servicio de recogida de basura, el asfalto de las calles es penoso con baches y socavones en todos los barrios de la ciudad. La iluminación y el saneamiento siguen sin llegar a todos los rincones del municipio por mucha propaganda que haga cuando conecta una o dos viviendas a la red principal. ¿Dónde está la inversión pública señor Suárez? ¿Qué servicios públicos están fortalecidos según usted? ¿Se refiere a la destrucción del tejido comercial con cierres diarios de comercios? ¿Tal vez quiera decir usted la falta de aparcamientos y la clausura de los pocos existentes?

La realidad es que nos encontramos paralizada la obra del ensanche de la carretera de Melenara que hace más de un año tiene incomunicados a los vecinos de este núcleo costero, pero usted habla de un Plan de Reactivación Económica y Social inexistente, lo único cierto que dice, es que intentarán captar fondos europeos, bonito fuera, si no siguen perdiendo subvenciones al ritmo que vienen haciendo por su manifiesta incapacidad y la de su grupo de gobierno

La reapertura de las escuelas infantiles, como la anulación del Plan de Ajuste, tampoco es competencia municipal y usted se la atribuye cuando además tampoco era una delegación de su partido. Hablamos de partidas del Ministerio de Educación señor Suárez, pise el suelo, la realidad, que en lo único que se le conoce algo de implicación es en el Corredor Paisajístico, pero con mucho oscurantismo, no dice lo invertido aquí, y además tampoco lo ha logrado terminar.

Nos habla de digitalización y mejora de la experiencia turística en Telde a través de la señalética inteligente y el nuevo Centro de Información y Turismo, pero es incapaz de dotar a los principales núcleos turísticos en el casco de la ciudad (San Juan y San Gregorio) de aseos públicos tan siquiera.

El próximo 15 de junio no cambiará nada para usted, no ha mandado nunca, solo ha figurado como alcalde para presidir los plenos y poco más. Usted ha protagonizado el desmantelamiento más agresivo de los últimos 20 años en Servicios Sociales permitiendo el cierre del Albergue de Jinámar el mismo día que contrataba a una directora general por 60.000 euros anuales para esta delegación y las familias más vulnerables pasando momentos angustiosos.

No ha terminado ningún proyecto de los que alardea, Plan General de Ordenación de Telde, polideportivo de La Barranquera, ensanche de la carretera de Melenara, Corredor Paisajístico, un centro de Alzheimer que continúa cerrado, fases de electrificación de la zona Arauz, aun sin comenzar etc. Se le da mejor cerrar albergues para personas sin recursos, polideportivos como el Paco Artiles, aparcamientos como el de San Juan, negocios de hostelería en San Gregorio que se ven abocados a un posible cierre, permitir que se de la espalda a nuestros ancianos habiendo consentido la pérdida de la gestión a coste 0 del centro de Taliarte, perseguir a trabajadoras municipales que exigían su carga laboral o jactarse de un ascensor paisajístico como el de Melenara que aún seguimos sin ver.

En estos años el gobierno de Telde se ha convertido en una maquinaria de destrucción de empleo y de recortes de servicios públicos. No hay un sólo concejal o concejala que brille por su gestión o se le conozca algún proyecto que haga que Telde tenga el avance que necesita. Este gobierno es incapaz de ponerse de acuerdo entre ellos, nunca he visto la ciudad tan abandonada y desatendida como ahora.

El 15 de Junio de 2021,en Telde, se verá un cambio de bastón que nunca ha significado la capacidad de decisión y mucho menos de liderazgo. Estamos ante un mero trámite que nos recuerda que estos dos años han pasado sin pena ni gloria en la institución local. Dos años perdidos, en los que se no ha apostado por la ciudadanía, ni por las empresas o autónomos, ni por las infraestructuras o dotaciones. El único cambio que ha manifestado esta ciudad y sus barrios es el de los sillones que ocuparán a partir de ahora.

Alejandro Ramos Guerra

Secretario General del PSOE de Telde