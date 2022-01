La concejala de Bienestar Animal de Telde presenta su dimisión

Aurora Saavedra, concejala de las áreas de Agricultura, Bienestar Animal, Sanidad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Telde, ha presentado esta mañana su dimisión. La responsable política expone que el atasco de la administración, la falta de presupuesto y de personal impiden que pueda continuar desarrollando proyectos para el municipio en los departamentos que tenía asignado e incide en que la culminación de los ya iniciados puede efectuarlos el sucesor del área.

La edil concreta que el retraso en la licitación y construcción de la primera fase del Centro de Bienestar Animal le ha supuesto el tener que invertir recursos económicos y humanos propios para poder atender los numerosos casos de abandono animal que se producen en la ciudad. "No puedo poner en riesgo a mi familia cogiendo más casos de animales enfermos sin realizar la cuarentena por falta de espacio y tiempo", expresó en un escrito dirigido a la alcaldesa, Carmen Hernández. "No vine a la política para a mandar a Bañaderos a los animales que se abandonan en este municipio por la sociedad incívica, sin ni siquiera disponer de medios policiales para sancionarles", añadió.

Por otro lado, en el documento expone la situación en la que se encontró las áreas que ha dirigido en los últimos dos años, entre las que destaca la falta de empleados públicos. Asevera que para poder sacar adelante muchas de las actuaciones que se han efectuado en este tiempo del mandato debía pedir favores a compañeros de otras áreas. Destaca en este sentido proyectos como el catálogo de productores agrícolas o las ferias de economía circular que se ejecutaron en la Finca del Viso, como ejemplos en la Concejalía de Agricultura; el impulso de la campaña Me cuido, te cuido, nos cuidamos en el área de Participación Ciudadana; la esterilización de gatos y el proyecto de ordenanza de bienestar animal en el caso de este departamento, entre otras acciones.

Además, Saavedra también denuncia que ha sufrido acoso; calumnias; denuncias falsas en medios de comunicación; estrés; ninguneo y hasta coacción a la asociación que dirige, Aurican. Sostiene que estas circunstancias ya eran motivos para abandonar, pero insiste en que ha decidido abandonar por no seguir poniendo en riesgo a su familia y a su salud. "Para lo que resta de mandato, no soy necesaria. Para mi familia, sí", concreta en su texto. Finalmente, agradece el trabajo de sus compañeros y del personal de sus departamentos. "Me voy y entrego mi acta. Sé que los principios no pagan facturas, pero permiten que duerma tranquila", agrega. "Quizás sea una romántica, pero creo en los valores y la honestidad y por eso les digo hasta siempre y cuiden de sus animales", concluye.