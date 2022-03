La carretera de Melenara reabre tras año y medio de obras

Los trabajos de ampliación de la carretera de Melenara (GC-18-13) por fin han concluido tras casi dos años de obra. Esta mañana, a las 10.00 horas, los operarios de la empresa Lopesan, adjudicataria del proyecto de ensanchamiento, efectuaron la retirada de las vallas que impedían hasta ahora la entrada de vehículos a la vía desde Casas Nuevas y de los conos que se ubicaban a lo largo de todo el trayecto, que suma dos kilómetros hasta la rotonda del barrio costero.

Decenas de vecinos de la zona se acercaron para "noveleriar" la nueva pista, que cuenta con un ancho de tres metros en cada carril (el doble de lo que contaba antes), y estrenar las nuevas aceras que se encuentran a ambos lados. La construcción de un paseo peatonal ha sido desde hace décadas una de las mayores demandas de la ciudadanía para garantizar la seguridad vial, ya que muchos residentes efectuaban este camino a pue por la propia calzada.

El carril bici, ubicado en la acera de la derecha (en sentido sur), aún permanece cerrado. Los trabajadores explican que esta vía ciclista está recién pintada, además de que aún no se ha efectuado su completa señalización. Sin embargo, ya cuenta con un buen número de usuarios deseosos de probarla. Beatriz Ojeda, vecina de Salinetas, es una de las interesadas.

"Creo que va a ser muy utilizada desde que se abra. Yo por lo menos tengo pensado coger la bici y mi marido ya lo hacía aún estando de obras la carretera para ir hasta los supermercados del cruce", explica, en referencia de las tiendas de alimentación ubicadas en el parque empresarial de Melenara. Sobre la carretera opina que su apertura era una necesidad, pero lo que más le interesa es la nueva acera. "Va a permitir que haya mucho más movimiento", afirma ilusionada, al igual que su amiga, Tania Guedez. Ambas afirman que van a caminar todas las mañanas con sus bebés "por lo que le vamos a dar mucho uso", sostienen.

Marcos Pérez, procedente de Playa del Hombre, está aún que no se lo cree. "Tengo 50 años, he vivido aquí toda la vida y ver el cambio tan grande que ha dado la carretera me impresiona mucho", sostiene mientras observa una retahíla de coches subiendo y bajando. "Esto suma muchísima calidad a la costa; antes pasar por aquí en coche era jugarte la vida", asegura sin titubear. "Yo he visto muchos accidentes e incluso algunos mortales", sostiene.

Sin embargo, no todos son defensores de este materializado proyecto. Algunos vecinos afirman que el ensanche de los carriles no es tan apreciable, por lo que no entienden que la vía estuviese tanto tiempo cerrada "para tan poco cambio". Además critican la reducción del límite de velocidad. "Antes era de 40 kilómetros por hora, ahora es de 30", señalan poco satisfechos por el cambio.

Cabe recordar que las obras en esta vía han incluido, además del propio ensanchamiento y las aceras, la construcción de una nueva rotonda a la altura del acceso hacia el colegio Príncipe de Asturias y la instalación de dos paradas de guaguas en ambos sentidos.