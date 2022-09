Los cuadros que tocaban canciones

Al entrar en la sala de exposiciones de la casa museo León y Castillo, en el municipio de Telde, se presenta de golpe una explosión de colores, que emanan de los cuadros y las figuras que inundan el espacio. Son las obras que componen Sinestesia, un proyecto artístico surge en el momento en que Marta Mariño comenzó a estudiar la música. «Quería representar las melodías en mis cuadros, pero me parecía algo bastante complejo», confiesa la artista, que quería alejarse de las imágenes figurativos y centrarse únicamente en la expresión.

Los primeros pasos que dio en esta nueva aventura creativa fue la de asignarle colores a las notas musicales. «De esta manera según el colorido de cada cuadro podía escuchar una melodía diferente», agrega. El interesante concepto consiguió que arrancase el proceso de creación, pero no fue fácil continuarlo. De hecho, admite que estuvo aproximadamente cuatro años rumiando y experimentando. «A veces no sale todo tan rápido, sino que es necesario dejar que las cosas se toman también sus propios tiempos», considera.

A medida que avanzaba, comenzaban a aparecer entre los lienzos algunos animales desdibujados, como conejos (que se repiten especialmente), cabras o peces. «Surgió de manera natural, porque me ayudaban a dar muchísimo más dinamismo en los cuadros», agrega. El resultado final recuerda a una danza entre criaturas del bosque, que se mueven a lo largo de la pintura siguiendo el ritmo de una música de primeras insonora.

«Ninguna de las obras viene acompañada por un título o cartela explicativa porque no quería que los espectadores interpretasen nada, sino que al observarlas tuviesen sus propias evocaciones», explica la artista sobre el sentido de su arte. En cambio, explica el significado del nombre de la muestra: «La palabra sinestesia se utiliza cuando se utilizan dos sentidos a la vez, en este caso es la vista y el oído; quería reflejar lo que sería ver la música o escuchar un cuadro», aclara.

La pintora tiene una trayectoria de cuatro décadas y sus obras se exponen en varios países

Pero para poder llevar a la práctica ese pensamiento, tenía claro que debía experimentar con los materiales. «No me gusta la idea de limitarme únicamente a la pintura; tenía claro que debía investigar que otros soportes podía utilizar, como la madera», esclarece, aunque recuerda que este es un método que aplica en todos sus proyectos. «Me gusta jugar con todos los materiales; las figuras que he utilizado están hechos de madera, masilla, vendas y otro tipo de utensilios», explica.

De hecho, recuerda que para su primera exposición utilizó ceras diluidas, pero en su trayectoria a utilizado de todo. «Ni siquiera compro los lienzos, utilizo telas para pintar por encima», añade. Esta flexibilidad en los métodos también le ha ayudado a desarrollar los temas de sus exposiciones. «Siempre exploro y trabajo en temáticas diferentes: escojo un tema que me interese en ese momento y me dejo llevar cuando empiezo a pintar, sin una idea determinada», agrega.

Espera volver a exponer la muestra en un espacio más grande para mostrar piezas más grandes

Mariño cuenta con una amplia trayectoria, que se inicia sobre los años 70. Ha realizado exposiciones individuales espacios como la Casa de Colón, en la galería Vegueta, en el Club Prensa Canaria, en el Ateneo de La Laguna o en el Circuito insular de Artes Plásticas, entre otros. Según sus propias palabras, su exposición más representativo fue Los años pintados, ya que aúno cuadros de las tres décadas que lleva en activo. Muchas de estas obras se encuentran expuestas en importantes museos de Canarias y el resto de España, además de países como Francia, Alemania o Venezuela.

Los interesados en conocer esta muestra tendrán la oportunidad de hacerlo durante esta jornada, entre las 10 de la mañana y las seis de la tarde. La obra, que lleva expuesta desde el mes de julio en la casa museo León y Castillo, será retirada finalmente mañana. Sin embargo, la artista explica que tiene intención de volver a enseñarla más adelante porque «todavía estoy trabajando en ella». Mariño sostiene que cuenta con algunas piezas de gran tamaño que precisan de un espacio muy amplio, en donde podrá instalar no sólo sus cuadros y algunas pequeñas esculturas, sino también otras obras complementarias.