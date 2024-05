Al PP le pesa hasta la paz

En el interior, el PP tiene una estrategia conocida: llegar al poder cueste lo que cueste, incluso engañando, dañando, comparando España con Venezuela, apuntándose a las hipérboles de la ultraderecha, fumándose a la ONU en la normalización de la memoria democrática... En el exterior, donde Feijóo es aún un interrogante, esperan de él que de aquí a las elecciones europeas se distinga de Vox con el objeto de contribuir a una misión histórica: que el Europarlamento no se tiña de los colores de la ultraderecha. Pero lo populares tienen sus orejeras. Echan gasolina a la xenofobia al asegurar que los migrantes van a ocupar las viviendas de la gente honrada. Y faltaría más, censuran las acampadas del movimiento universitario a favor de la paz en Gaza, aunque para los de Génova (Semper dice) es apoyar a los terroristas de Hamás e ir en contra del estado de Israel. La escandalosa exhibición de crueldad de Netanyahu es una evidencia que la Europa democrática no para de condenar, sin que ello suponga aceptar el desatino del sangriento ataque del 7 de octubre. En la lógica fullera del PP contra el PSOE cabe todo lo inimaginable, y da igual que arda Troya. Estoy con Morant cuando desde su Ministerio de Universidades defiende a los acampados de Granada o la Complutense, vistos por el PP como el aparato de propaganda de Hamás en los campus españoles. Las mentes calenturientas que rodean a Feijóo para ofrecerle en bandeja la trapacería del día, deberían creer que todavía existen personas que se preocupan por la paz. ¿Le suena algo a esta tropa las revueltas de los sesenta en EEUU contra la guerra de Vietnam? El PP carece de empatía hasta para ponerle al gato su ración diaria de comida. Se deja arrastrar como un búfalo contra todo lo que tiene Sánchez al fuego en sus calderos humeantes. Esta inercia les lleva a cometer errores, como es precipitarse a la hora de enjuiciar a los universitarios. No es que vayan a hacer una revuelta como la de Mayo del 68 o como el 15-M, aunque nunca se sabe. Pero sí que se enfaden y vayan a las urnas a empitonar a los populares.

