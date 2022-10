Telde desbloquea in extremis el pago de las nóminas municipales

El Ayuntamiento de Telde ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de Canarias para cubrir de manera accidental la plaza de interventora, lo que desbloquea en el último momento el pago de las nóminas de los trabajadores municipales y demás trámites relacionados con la fiscalización del gasto público, entre ellos la concesión de subvenciones o de ayudas sociales a las familias más necesitadas del municipio.

El acuerdo, sin embargo, vuelve a ser provisional, esto es, por espacio de un mes, por lo que persiste la inestabilidad administrativa ante la falta de personal para cubrir la plaza.

Eso lleva ocurriendo todo el año, tras la marcha de la anterior interventora a La Gomera, pero el mal ambiente laboral llegó esta mañana por primera vez al Pleno, con una concentración del sindicato CSIF, negociaciones con Función Pública del Gobierno de Canarias durante la sesión plenaria, y las oportunas explicaciones de la alcaldesa, Carmen Hernández, que reclamó la "unidad" de todos los grupos políticos al tratarse de un problema institucional y "esencial" para los ciudadanos, pues las consecuencias afectan a las tramitación de las ayudas para las familias vulnerables y las nóminas de los trabajadores.

Requisitos de nombramiento

Hernández aclara que nombrar a un interventor no es una competencia municipal, sino estatal delegada en las comunidades autónomas y, tras un cambio normativo reciente, los requisitos del nombramiento se han endurecido, pues antes sí era posible designar interinos que acumulasen otras responsabilidades en la administración.

Esto, en síntesis, le ocurre a Telde, que carece de funcionarios con la categoría y la antigüedad necesarias para cubrir la plaza de manera accidental, al tiempo que el Estado no cubre la vacante con el correspondiente concurso de habilitado nacional. Es más, los últimos convocados resultaron desiertos, porque "nadie quiere venir a trabajar a las islas", todo pese a que "cobran como Pedro Sánchez", asegura Hernández en alusión al sueldo del presidente del Gobierno.

Falta de habilitados nacionales

La alcaldesa destaca que en Canarias sólo están ocupadas el 30% de las plazas por habilitados nacionales, lo que evidencia un problema cuanto menos regional, no municipal, pues el Estado no es capaz de cubrir las propias plazas que tiene la obligación de crear con las comunidades autónomas, "como el perro del hortelano", que ni come ni deja de comer, ilustra Hernández.

Telde, además, tiene pocos funcionarios de categoría A1, y los que existen desempeñan funciones de jefe de servicio. De ahí que Función Pública rechace sistemáticamente todas las propuestas del Ayuntamiento, bien porque carecen de antigüedad o porque les falta la categoría adecuada, accediendo sólo a esos nombramientos mensuales de forma excepcional, una situación difícil para gestionar el Ayuntamiento por la inestabilidad que genera.