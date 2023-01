Telde demandará a Aena si no renuncia a la tercera pista del aeropuerto

El Gobierno local de Telde solicitará una indemnización económica para los vecinos de los barrios de Ojos de Garza, La Montañeta y Caserío de Gando afectados por el proyecto de ampliación del aeropuerto de Gran Canaria, en caso de que Aena decida no renunciar a la tercera pista. Así lo anunciaba la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, en el pleno municipal celebrado este jueves, donde aseguró que exigirá tanto a la empresa como al Ministerio de Fomento una "respuesta convincente" y que plasme su compromiso por escrito en un documento oficial.

La reunión que tuvo lugar esta semana entre el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, la primera edil y las dos asociaciones vecinales de afectados sacó a flote que en el plan de inversiones de Aena hasta 2031 no figura ninguna novedad relativa a la tercera pista. El Ayuntamiento municipal remarcó que esto implica que el organismo no tiene intenciones de desbloquear la situación que viven desde hace más de veinte años los residentes de las zonas afectadas hasta que pase al menos otra década. "Ya no nos sirven las palabras", sentenció la alcaldesa.

Eliminar el Plan Director

Por su parte, Torres se comprometió tras el encuentro a transmitir las preocupaciones de los vecinos a los representantes de Aena con el fin de eliminar el Plan Director y redactar uno nuevo, o bien modificar el existente prescindiendo de la construcción de la tercera pista. Sin embargo, si el organismo decide no mover ficha, el Ayuntamiento reclamará una suma económica para los vecinos que cubra el valor de la devaluación de sus viviendas. "Vamos a empezar a explorar ya esa vía", aseguró Hernández, que especificó que en estos momentos se están poniendo en contacto con un abogado para estudiar el procedimiento.

"Ya no nos sirven las palabras", incidió la alcaldesa, que exige dar marcha atrás en un documento oficial

Con la primera notificación que recibieron en 1999 para proponerles el realojo de sus viviendas empezaba para las cerca de 5.000 familias afectadas un largo proceso que a fecha de hoy apenas ha vivido cambios. La espera por la tercera pista frena a los residentes de las áreas cercanas al aeropuerto a la hora de vender sus viviendas o realizar mejoras en los espacios públicos. "Este proyecto impide realizar actuaciones que son estratégicas", enfatizó la alcaldesa del municipio, citando como ejemplos la reparación del colegio o la ampliación del centro de salud.

A esto se suman las irregularidades en el proceso de votación celebrado en 2001 que denuncia desde hace décadas la Plataforma de Vecinos Afectados, liderada por Margarita Alonso. Algunos residentes reclaman que la citación nunca llegó a enviarse a sus viviendas, mientras que las cartas dirigidas a La Montañeta fueron a parar a otra área ubicada en El Calero.

Rechazo al realojo

El presidente de la asociación Resurgir de Ojos de Garza, Joaquín Santana, ya planteaba la idea de solicitar una indemnización en la última reunión que mantuvo con Hernández. "El ciudadano nunca va a perder el derecho a la reclamación, pero no es lo mismo solicitarla por daños y prejuicios, que es a lo que se refiere ahora la alcaldesa, que pedir realojos, algo que ni si quiera nos planteamos ya", aclaró el afectado por la situación.

"Ahora veo una actitud positiva tanto a la alcaldesa como al presidente del Gobierno de Canarias", subrayó el líder vecinal. Santana sentenció que "los teldenses tenemos nuestro derecho de solicitar estas indemnizaciones y se harán si son necesarias, aunque no se si a un vecino le interesará recibir estas ayudas teniendo aún la cruz encima".

La asociación de vecinos Resurgir de Ojos de Garza propuso esta medida en su última reunión

En el pleno celebrado ayer la alcaldesa también hizo públicas las cartas dirigidas a las administraciones públicas del Cabildo insular y del Gobierno de Canarias en las que solicitaba las respectivas reuniones, tal y como reclamaban algunos partidos en el pasado encuentro. Tras las últimas declaraciones emitidas por Hernández, partidos como Ciuca -Ciudadanos por el Cambio- le instaron a que "no espere por nadie" e inicie de manera inmediata el expediente de reclamación.

El concejal en la oposición Juan Antonio Peña también pide que el Ayuntamiento de Telde inicie las demandas oportunas en busca de responsabilidades con el fin de restablecer las lesiones personales y patrimoniales que han sufrido los vecinos. Entre esas demandas el partido alude "a las concejales y concejalas que de manera histórica han votado a favor de la expropiación, el realojo y el convenio con AENA". En concreto apunta a "Carmen Hernández, que ha votado a favor de todo esto siendo concejala y portavoz de Nueva Canarias en el salón de Plenos, al igual que sus compañeros concejales y otros miembros que lo fueron en el pasado".