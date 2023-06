Miguel Jorge Alemán llama a "recuperar el esplendor" de las fiestas de San Juan

El arranque de las fiestas de San Juan, una de las celebraciones más populares del municipio, acogió anoche a cientos de vecinos que asistieron al Rincón Plácido Fleitas para oír el pregón de Miguel Jorge Alemán. El presidente de la Agrupación Folclórica Cendro aprovechó la ocasión para recordar anécdotas del antiguo festival de cantantes locales, en el que siempre arrasaba José Vélez, la elección de la Reina de las Fiestas y las grandes norias que se instalaban. "Hago un llamamiento a las autoridades para recuperar todo aquello que significó un esplendor, modernizarlo y fomentar la cultura, que es muy diversa y rica", señaló el residente del barrio en su discurso.

El teldense protagonizó el último acto festivo antes de la toma de posesión, que dará el mando del municipio a un nuevo alcalde este sábado. Por tanto, Alemán no dudó en pedir "que trabajen para seguir recuperando la ciudad, que no caigan en los fantasmas del pasado y que cumplan todos los cambios que han prometido". En definitiva, "que no olviden que han venido para servir y no para ser servidos".

Con sus palabras puso en el punto de mira la necesidad de recuperar el centro fundacional de la ciudad y de dar una nueva vida a las casonas deshabitadas y abandonadas del casco histórico. "Hay que llegar a convenios con sus propietarios e incentivar a jóvenes emprendedores para instalar comercios, cafeterías, librerías y museos que hagan de Telde una ciudad atractiva y acogedora", reclamó ante los asistentes.

El pregonero es el menor de ocho hermanos, todos ellos pertenecientes a una familia humilde que se instaló al lado de la Iglesia Hospitalaria San Pedro Mártir, que "en aquellos tiempos estaba totalmente derruida, pero con la llegada de los Ayuntamientos democráticos se restauró y hoy es un excelente espacio cultural de exposiciones, conciertos y conferencias".

Cerca de allí sus padres regentaban una tienda de aceite y vinagre, a la que iban a parar todos sus amigos y trabajadores de las plataneras. En el establecimiento, renombrado como "farmacia de guardia" por algunos vecinos, su padre, Onofre Alemán, leía en voz alta a los clientes que no sabían leer el Diario de Las Palmas para informarles de las noticias de actualidad, bajo la atenta mirada de su hijo pequeño, que desde los 13 años echaba una mano a en la tienda.

"Telde era diferente, se tenía un trato más afable entre los vecinos", apuntó Alemán. El negocio quedó a un lado en 1962, cuando Onofre pasó a coger las riendas de la recién inaugurada estación de servicios Shell, que al estar ubicada en un punto estratégico de acceso a la carretera del sur se convirtió en una de las más concurridas de la Isla.

Los actos de antaño

"Recuerdo con gran nostalgia las fiestas de San Juan de mi niñez y se me escapa una sonrisa de regocijo", rememoró en su discurso. Por aquel entonces los actos más esperados eran los mojigangos, como antes se llamaba a los papagüevos, la feria de ganado, en la que a las vacas y los toros se unían las mascotas que traían los niños para conseguir una propina, y las procesiones en las que todos lucían alguna prenda de estreno.

La llegada de la democracia y la incorporación de concejales más jóvenes y con una mentalidad más abierta transformó por completo las fiestas hasta alcanzar su máximo esplendor. Ningún vecino del barrio podía perderse la romería, que este año es la gran ausente del programa. Por aquel entonces participaban "numerosas asociaciones de vecinos de todos los barrios, así como parrandas y grupos folclóricos en toda una demostración de cultura canaria", reseñó el pregonero.

"El broche de oro lo ponían los buenos conciertos" en la plaza de San Juan, "con grupos y cantantes de fama internacional como El Dúo Dinámico, La Década Prodigiosa, Sergio Dalma, Las Azúcar Moreno, Juan Pardo y un largo elenco de afamados artistas", destacó Alemán. Sin embargo, "ya no se cuenta con grandes espacios donde ubicar las atracciones, las costumbres y los gustos son otros y la participación ya no es la misma", concluyó el vecino.

No obstante, animó a "todos los teldenses y no teldenses, mujeres y hombres de esta ciudad y de fuera de ella, para que participen con alegría y entusiasmo de estas fiestas patronales, de la música, de la algarabía, del compañerismo, de la amistad y del orgullo de ser de Telde".