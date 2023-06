Miguel Jorge Alemán: "Telde tenía grandes romerías pero no se qué está pasando ahora"

¿Está ilusionado de abrir este viernes las fiestas de San Juan?

Sí, estoy muy emocionado. ¿Quién no? Siendo del barrio que te ha visto crecer y donde has vivido tantas historias.

¿Cuáles son sus primeros recuerdos en el barrio?

Las fiestas de San Juan cuando colocaban las banderas, el tabladillo, las grandes ferias que había y los juegos típicos de la época. Recuerdo ver cómo colocaban las tómbolas, los turroneros, las ruletas y los caballitos. Todo el año esperabas a que llegara para emocionarte, con cualquier cosa estabas contento. Además, yo siempre estaba por aquí correteando, jugando y pasando el rato después de clase.

¿Se imaginaba dando el pregón algún día?

Jamás. Veía a amigos míos dando el pregón porque siempre buscan a alguien del entorno, pero jamás me imaginé que iba a asumir ese papel. Cuando me llamaron me quedé impactado, pero dije, ¿por qué no?

La Agrupación Folclórica Cendro, que usted preside, tiene su sede a pocos metros de la plaza.

Sí, en los laterales del parque San Juan hay muchísimos locales sociales donde se instalan los grupos folclóricos.

¿Cuál es el secreto del grupo para aguantar más de tres décadas en los escenarios?

Yo empecé en 2013 y el grupo llevaba unos cuantos años, pero cuando te lo pasas bien nunca te cansas porque cada día hay canciones nuevas o empezamos a repasar lo que sabemos. Cuando salimos a actuar por ahí el que entiende de música y de folclore nos escucha, nos aplaude y eso te da fuerzas para seguir.

¿Sus compañeros le acompañarán esta noche?

Por supuesto, voy a estar arropado por ellos y por muchos amigos más. A parte del folclore estuve metido en el grupo de Bola Canaria y Petanca del Avestruz, aquí en San Juan. Un día llegué por casualidad, no sabía cómo era el juego, y hoy soy el presidente. Después realizo otras actividades. Tengo una Vespa de matrícula B que tiene casi 48 años y pertenezco a un grupo de Las Palmas de Gran Canaria con el que salimos a dar vueltas por toda la Isla. He descubierto el interior de la Isla y es que dentro hay preciosidades de barrancos, montañas, arboledas y flores que vi por primera vez gracias a esta gente.

Su padre también regentó la gasolinera Shell en el barrio de Los Llanos.

Sí, antes teníamos en la ciudad la calle Ciega y en ese entonces había un surtidor de gasolina. El que llevaba ese surtidor, que era amigo de mi padre, le dijo: "Onofre, yo no puedo seguir con el surtidor. ¿A ti te interesa?". Mi padre estuvo yendo a despachar gasolina a esa calle, pero era incómodo porque tenía que cerrar su tienda. Entonces pusieron el surtidor al lado de la ermita de San Pedro y mi padre empezó a trabajar. En el año 1962, como era la carretera principal para ir para el sur y estaba la Casa Socorro, se ubicó allí la estación de gasolina. Recuerdo que yo tenía 13 años y tenía que estar metido en la tienda. Ahí estuve casi 55 años. Imagínate la cantidad de gente que he conocido.

¿Este año va a echar de menos la romería?

Aquí llegaron a haber grandes romerías, con multitud de carretas, pero no se qué es lo que está pasando ahora. Antes había fiestas en pocos sitios, pero ahora al haber tantas se reparten las carretas, los bueyes que las transportan y tiene más valor que una carreta sea transportada por un buey que por un tractor. Eso es lo que anima las fiestas, los animales, las romerías, los cantos y todas esas cosas se echan de menos. Este año por circunstancias no se podrá realizar, pero seguro que las próximas serán mejores y se recuperará todo lo perdido.

¿Tiene preparado el discurso?

Sí, he escrito diez o quince hojas, pero no lo diré todo. He hecho una chuleta que cabe en la palma de mi mano y lo demás ya lo tengo en la cabeza. Lo espero con ilusión porque si van todos los amigos que me han felicitado, tanto personalmente como por teléfono, no van a caber en el Rincón Plácido Fleitas.