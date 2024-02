Patrimonio 'descubre' que parte del suelo del yacimiento de Cuatro Puertas no es público y no se puede crear el centro de interpretación

El Ayuntamiento de Telde no puede ejecutar el proyecto de adecuación del yacimiento arqueológico de Cuatro Puertas y la creación de un centro de interpretación en la entrada porque parte del suelo es privado.

De derecha a izquierda, Miguel Ángel Clavijo, Juan Martel y Sebastián López, delante de una de las cuevas de Cuatro Puertas / LP / DLP

El concejal de Patrimonio, Juan Martel, asegura que los técnicos municipales le alertaron de esta circunstancia hace unos días y "estamos intentando resolver la compra del terreno que queda pendiente y que no es ni de titularidad municipal ni del Cabildo". Además, agrega que "todos pensábamos que era nuestro". En este momento no sabe ni la extensión de este suelo ni el número de propietario; es algo que se está averiguando aún.

Visita al yacimiento

Tras conocer esta noticia, el edil visitó la semana pasada este enclave prehispánico junto al director general de Patrimonio del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Clavijo, y el director insular, Sebastián López, que colaborarán con el Consistorio para intentar identificar y localizar a los posibles propietarios, y adquirir este suelo. También asistió el arqueólogo y director técnico de Arqueocanaria, Valentín Barroso.

Lo cierto es que hasta ahora se han ejecutado varias acciones en este yacimiento que fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) hace ya más de 51 años, pero no han prosperado los diversos proyectos que a lo largo de los años se han diseñado para poner en valor este vestigio arqueológico que está considerado uno de los más importantes de Canarias. El último, uno anunciado por el anterior responsable de Patrimonio municipal, Héctor Suárez, en noviembre de 2022, que contemplaba un la creación de un aparcamiento, la mejora del acceso, un centro de recepción de los visitantes, la señalética para guiar la visita y trabajos de investigación arqueológica, para lo que se contaba con una subvención de medio millón de euros del Cabildo de Gran Canaria que se perdió por no ejecutarse los trabajos.

Imagen de la visita realizada al yacimiento arquelógico de Cuatro Puertas / LP / DLP

Nuevo proyecto

Este dinero, no obstante, ha vuelto a consignarse para actuar y el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Patrimonio, trabaja en el proyecto para la creación de un centro de interpretación y "acondicionar el acceso a la parte baja donde están las cuevas". Sin embargo, "ahora el primer objetivo y en lo que estamos centrados es comprar ese suelo porque hasta que no sea de titularidad pública no se podrá empezar nada".

Una montaña sagrada El arqueólogo Abel Galindo, que fue el encargado en el año 2000 de realizar junto a Francisco Mireles la limpieza de este yacimiento arqueológico, que motivó años después el plan de mantenimiento del espacio por parte del Cabildo de Gran Canaria, asegura que la convivencia de suelo público y privado en Cuatro Puertas era algo que se sabía, si bien nunca ha quedado claro del todo qué es de quién, pero se alegra de que el Consistorio esté intentando resolver ahora la situación para poder llevar a cabo un plan integral que permita su conservación. Galindo detalla que este lugar fue de gran importancia para la población indígena de Canarias. «Se trata de un conjunto arqueológico de los más significativos del mundo amazig», donde la «monumentalidad se fusiona con la funcionalidad, si bien es verdad que desconocemos las funciones exactas» que tenía. En ese sentido, añade, «entendemos que tenía que ser un espacio muy destacado dentro de la cosmogonía indígena por su geoestrategia, así como por la selección de una montaña de color rojo, igual que Almagro en Gáldar , y por el hecho de que aún sucediendo la conquista desde Gando, nunca fue descrito este espacio arqueológico en las crónicas de la conquista». Esto hace pensar, precisa el arqueólogo teldense, que «intencionadamente el mundo indígena lo ocultó al conquistador» porque se trataba de «una de las grandes montañas sagradas». De hecho, continúa, se encuentran «dos veces cuatro puertas, un espacio ritual en torno a las deidades como el almogarén en la parte alta de la montaña, ósea, el axis mundi, que es el punto de conexión entre lo terrenal y la otra vida para el mundo indígena, además de una de las cuevas de triángulos rituales invertidos en torno a la fertilidad femenina, como es la Cueva de los Papeles en la cara sur». A pesar de estar incluido en el catálogo de Bienes de Interés Cultural, Cuatro Puertas está en un «avanzado proceso de deterioro» que, según Abel Galindo, es causa de las visitas descontroladas, el uso indebido de los espacios, incluyendo algunos rituales, la grabación de películas —durante el rodaje de Tirma se pintaron las paredes de las cuevas— o el vandalismo. Además, a mediados del siglo XX una familia habitó este lugar y modificó la estructura de una de las cavidades. El arqueólogo está esperanzado de que este último empuje del Consistorio junto al Cabildo y el Gobierno concluya con la realización de un estudio integral que nunca se ha realizado. En el año 2000 se retiró el estiércol y la basura acumulada en el lugar, pero no se excavó, y está convencido de que hay zonas en las que puede «haber mucho potencial arqueológico para descubrir». Además, defiende la creación de un centro de interpretación «que facilite el control de las visita y de un camino para visitar de forma organizada, controlada y controlable la visita para no perjudicar más el espacio».

Aprovechando el traslado a Telde de López y Clavijo para visitar Cuatro Puertas, los tres responsables de Patrimonio se acercaron también la Basílica Menor de San Juan Bautista para conocer cómo avanzan las labores de mantenimiento y conservación del retablo gótico flamenco del Altar Mayor financiadas por el Gobierno canario y ejecutadas por el conservador-restaurador de bienes culturales, Iván Arencibia Rivero. Junto a ellos estaban el párroco, Antonio Juan López, y el canónigo y deán de la Catedral de Canarias, José Lavandera.

Los responsables de Patrimonio de Telde, Gran Canaria y Canarias, conocen las labores de conservación del retablo de San Juan / LP / DLP

Los Picachos y el casco histórico

En esta jornada, Clavijo reiteró su compromiso de intervenir en la restauración del ingenio azucarero de Los Picachos antes del verano, con la colaboración financiera del Cabildo de Gran Canaria, mientras que López apuntó que además del medio millón de euros para Cuatro Puertas, la institución insular invertirá 50.000 euros para el mantenimiento del conjunto de San Juan y San Francisco, entre otras actuaciones, que sumarán otro medio millón.

"La visita en Telde sirve como ejemplo de cooperación efectiva para preservar el patrimonio, demostrando que trabajar unidos es la mejor manera de superar obstáculos y avanzar en proyectos significativos", concluye Martel.