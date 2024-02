El TSJ obliga al Ayuntamiento a compensar con 413.000 euros al empresario alemán que quiso construir un hotel junto al aeropuerto

El Ayuntamiento de Telde tendrá que compensar al empresario alemán que quiso construir un hotel junto al aeropuerto de Gran Canaria a principios del siglo con 413.533 euros y no con los 78.737 euros que determinó una primera sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Las Palmas de Gran Canaria de 2021 y que fue recurrida en el Tribunal Superior de Justicia.

Infografía sobre el parque aeroportuario / LP / DLP

De esta manera, el TSJ estima la reclamación de Gerhardt Karl Adolf Bamberger que reclamaba la devolución de las cantidades abonadas en concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) derivado de la licencia de obra mayor que solicitó en el Ayuntamiento de Telde para construir un hotel de lujo en un suelo de su propiedad y que no pudo ejecutarse al estar afectado el terreno por la ampliación del aeropuerto que aún no se ha realizado y que, por lo tanto, fue expropiado por AENA. El empresario germano solicitaba una compensación de 864.935,03 euros.

Más de 15 millones de euros

Gerhardt Karl Adolf Bamberger, en representación de Cangedi Sociedad Limitada, solicitó en abril del año 2000 la licencia de obra mayor para iniciar la construcción de un hotel de cinco estrellas en terrenos próximos al Aeropuerto de Gran Canaria, con una inversión de más de 2.500 millones de pesetas, es decir, más de 15 millones de euros.

El proyecto previsto se realizaría en una superficie de casi 30.000 metros cuadrados y tendría 10.755 metros cuadrados distribuidos en un sótano con aparcamiento y tres plantas de altura, con una capacidad para 450 camas, un restaurante, una discoteca, un pabellón de congresos con servicio de traducción simultánea, piscina, saunas, peluquería, cafeterías y pistas de tenis, entre otros equipamientos de ocio, que estarían culminados dos años después del inicio de las obras.

De esta manera, Bamberger tomaba el relevo de una iniciativa surgida en 1994 cuando los antiguos propietarios del solar, Parques Canarios de Ocio S.L. y el Ayuntamiento de Telde firmaron un convenio para el desarrollo comercial de la zona y este proyecto, lo que supondría un ingreso de unos 6 millones de euros, después de que comprara la parcela por unos 325.000 euros.

Poco después de abonar los impuestos y tasas derivadas de la licencia de obra mayor, el Estado aprobó el Plan Director del Aeropuerto de Gran Canaria (2001) por lo que el terreno donde se iba a ubicar este hotel de lujo fue expropiado.

Pidió amparo en Europa

El empresario alemán recurrió a la Eurocámara en 2008 alegando que Cangedi Sociedad Limitada realizó una fuerte inversión para comprar estos terrenos en 1995 con el objetivo de construir el hotel y que no había sido compensada por una pérdida de oportunidad, así como que Aena no le había ofrecido ninguna respuesta hasta ahora. En ese sentido, denunciaba que existía una violación de los derechos fundamentales por no haber recibido indemnización y un incumplimiento del derecho de establecimiento y libre circulación de capitales porque la compañía no contaba con las mismas garantías estatales que los inversores españoles y porque el dinero destinado al hotel procedía originalmente de Alemania.

Sin embargo, un año después, la Eurocámara consideró que no tenía competencias para intervenir y sugirió que recurriera a los tribunales nacionales y al Defensor del Pueblo.

Menos del 10% de la reclamación

Tras el consejo de la Eurocámara, el afectado inició un procedimiento judicial en Canarias que derivó en la sentencia emitida en 2021 en la que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Las Palmas de Gran Canaria le daba la razón en parte y condenaba al Ayuntamiento a abonarle 78.737 euros, menos del 10% de la cantidad reclamada por el empresario, que ascendía a 864.935,03 euros.

Bamberger recurrió este dictamen ante el Tribunal Superior de Justicia que, según se ha podido saber, falló a su favor en septiembre e incrementó la cuantía que debe abonar el Consistorio de Telde a 413.533 euros, una cifra que se acerca al 50% de lo solicitado.