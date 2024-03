Antonio Alí: «No entro en el juego de los retoques, me gusta la fotografía natural»

Siempre le gustó, pero no fue hasta hace once años cuando empezó a hacer sus pinitos en el mundo de la fotografía con una cámara de un amigo. Poco a poco la afición fue ocupando más espacio y compaginaba su trabajo como operario de Servicios Municipales en el Ayuntamiento de Telde con la cobertura de eventos, hasta que se jubiló y tuvo tiempo para dedicarse de lleno. El 5 de abril inaugura su primera exposición.

¿Cómo pasó de ser un operario del Ayuntamiento de Telde a ser fotógrafo?

Hace unos once años empecé con la fotografía porque me gustaba; me atraía ese fascinante mundo. Me inicié con una cámara que me habían dejado y empecé a hacer fotos de forma autodidacta.

Antonio Alí García / Juan Castro

¿No ha hecho cursos?

No, pero he tenido mucha ayuda de compañeros con los que he ido perfeccionando la técnica. En cuanto a la forma de mirar, siempre intenté hacer esas fotos que otros no querían hacer, siempre buscando ese toque personal. Este es un mundo en el que uno se mete y ya no quiere salir.

Fotografía periodística

Se ha adentrado en la fotografía periodística, ¿qué es lo que le gusta de este tipo de imágenes?

Sí, he colaborado con muchos medios de comunicación, como LA PROVINCIA, Teldeactualidad y Teldeenfiestas, con el que empecé, entre otros. Es algo que me gusta mucho y me ha permitido captar instantáneas de todo tipo de eventos, con políticos nacionales y canarios, la visita de los reyes de España cuando eran príncipes, maniobras en del Ejército del Aire y muchos más.

¿Cuál es la principal dificultad que ha afrontado en la foto periodística?

Para mí, saber estar en todo momento y cuidar los detalles de la situación. Hay que actuar con tranquilidad para ver la foto, hacerla cuando se puede y retirarse en el momento adecuado. Me preocupo por buscar la foto que quiero sin pisar a los compañeros.

En su incursión este sector, ¿se ha sentido arropado por los periodistas gráficos?

Cuando empecé, algunos me miraban un poco raro, pero al final se van limando las posibles asperezas y se crea una relación de confianza. Ahora llego a un evento y nos saludamos todos; hay muy buen feeling entre los reporteros gráficos y me siento muy a gusto con los compañeros. De hecho, tengo amigos como Rayco Tacoronte y Miguel Padrón, que me han enseñado cómo sacar provecho a las cámaras midiendo los parámetros porque no siempre salen las fotos iguales dependiendo del ISO o la velocidad, por ejemplo.

Prevenido

¿Le ha fallado alguna vez la cámara?

Sí, claro, pero no me ha ocasionado ningún descalabro porque siempre llevo dos. Soy un fotógrafo prevenido.

Una gran inversión...

Grande. Entre las dos y los objetivos he invertido unos 6.000 euros. Tengo dos Nikon, una Z-6 y una Z-6.2.

Pronto inaugura su primera exposición en la ermita de San Pedro Mártir. ¿En qué consiste?

Bajo el nombre Momentos, instantes y vivencias de Antonio Alí, son imágenes dividas en cuatro bloques diferenciados: atardeceres, amaneceres, paisajes de cumbre y tradiciones. Son fotos en las que el visitante podrá reconocer alguna parte de la Isla.

¿Tiene alguna imagen que sea su preferida?

No, todas me gustan por algo. De hecho, la mayor dificultad es escoger las que formarán parte finalmente de la muestra. Tengo miles de fotografías en los discos duros y de ahí ya he preseleccionado 500. Ahora estoy en la fase de elegir, entre ellas, las 60 que se imprimirán en dos formatos para la exposición.

Bocadillo en el campo

En sus redes sociales comparte muchas fotos de rutas por la Isla en compañía. Supongo que tras su jubilación tiene más tiempo para esta afición.

Desde que me jubilé hace dos años, con 45 años cotizados, me he metido a fondo con la fotografía. Suelo ir de excursión al campo a pasar el día con las cámaras en el coche y a disfrutar. También hago rutas de senderismo con otros gráficos y todos los lugares por los que pasamos queda reflejado en fotografías. A veces contactan conmigo para que haga las fotos de bodas, comuniones o bautizos, pero prefiero comerme un bocadillo de chorizo en el campo que ganar dinero por una sesión.

¿Hay alguna foto que le haría ilusión hacer?

Creo que no; he hecho prácticamente de todo. Mi ilusión es seguir captando instantes y detalles. La fotografía es un arte. A veces voy a una romería y la foto que me gusta hacer es cuando están distraídos hablando por teléfono o el músico tiene la guitarra medio caída a un lado mientras descansa.

¿Hay algo que no le guste de la fotografía?

Por lo pronto, solo cubro eventos que me gusten, algo que puedo hacer porque no tengo vinculaciones laborales con nadie. Y no entro en el juego de los retoques, más allá de mejorar la luz o la sombra cuando sea necesario. Me gusta la fotografía natural. No entiendo esa costumbre de modificar tanto las fotos que no reconoces a la persona.