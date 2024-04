El humor y las técnicas contra la ansiedad comparten espacio con la literatura canaria en la Feria del Libro de Telde

La penúltima jornada de la Feria del Libro de Telde, este sábado, llega cargada de actividades dirigidas al público infantil y juvenil, y de escritores canarios que presentan sus obras, pero también del humor que rodea las intervenciones de Ferrán Cases, el autor de varios libros relacionados con la ansiedad.

Las librerías y editoriales que participan en esta edición inspirada en el universo creativo de Julio Verne abrirán desde las 10.00 horas ofreciendo a los visitantes ofertas y descuentos, y acercando a algunos de los autores cuyas obras comercializan.

A esa hora comenzarán en El Casino La Unión y las Casas Consistoriales. Con esa duplicidad de espacios se incrementa el número de presentaciones en una de las jornadas más fuertes de esta cita literaria.

Ferrán Cases posa junto a una de las libreras que vende sus obras / LP / DLP

Casas Consistoriales

Fefi Martín Suárez será la primera escritora que presentará su obra en las Casas Consistoriales mañana y a las 10.00 horas hablará de Un pulso con la muerte. Tras ella intervendrán Yanira Suárez, con su obra Con corazón y placa (11.00 horas); Pablo Cedrés y Dalia Nevada, con Para que no me olvides (11.30 horas); Pino Monzón y su grupo Gaura, con Versos de chocolate (11.30 horas); Alberto Hernández Rivero, que hablará de Isaco y sus aventuras: se me fue el baifo (12.00 horas); Juan Carlos Saavedra y su Echedey. La puerta del infierno (12.30 horas); Belkys Rodríguez con La tercera isla (13.00 horas); y Olga de Dios y Juan Arjona protagonizan el Encuentro entre cuentos (18.00 horas).

El Casino La Unión

Nadia Jiménez, por su parte, inaugurará las presentaciones en El Casino La Unión a las 10.30 horas, para compartir con los asistentes los detalles de su tercer trabajo, Es el tiempo. Relatos de otros viajes. Le seguirán Víctor Bello, con Un sueño ajeno (11.15 horas); Juan Ramón Tramunt, con Arenas blancas (12.00 horas); Luis Socorro y Victoriano Santana Sanjurjo, con El crimen de Melania y Soltados tres, respectivamente (13.30 horas); Elio Quiroga y su Efecto túnel (17.00 horas); Roberto Toledo Palliser, con Fulgor sin lastre (17.30 horas); Celia Domínguez Luis con Tríada (18.00 horas); Mar Zeraus, con Huesos de santo (18.30 horas) y José Miguel Junco Ezquerra, que llevará En el decir de una pupila abierta.

Por otro lado, en este lugar se celebrará a las 19.30 horas un coloquio sobre literatura canaria en el que participarán Pablo Sergio Alemán, Octavio Pineda, Zharadat Domínguez, José Miguel Junco Ezquerra y Beatriz Morales Fernández.

Ansiedad

El autor de libros sobre la ansiedad y CEO de la clínica Bye Bye ansiedad, Ferrán Cases, ofrecerá una charla en la Ermita de San Pedro Mártir a las 12.00 horas, un show, como denomina él mismo a sus intervenciones, en el que combina el humor y su experiencia para ofrecer técnicas para superar esta enfermedad mental.

Feria del Libro de Telde / José Carlos Guerra

Carpa principal

En la carpa principal habilitada en la plaza de San Juan, por su parte, Olga de Dios ofrecerá una sesión de cuentos infantiles a las 11.00 horas y Juan Arjona compartirá historias con el público familiar, a las 12.30 horas. Por la tarde, a las 17.00 horas, Cristina Martín y Babadadum ofrecen el espectáculo infantil Chocolate Molinillo, y el payaso Thelmo Parole, The Show Must go On (19.00 horas). La jornada terminará en este mismo lugar con el concierto de Juanlu Montoya, en la carpa principal, a partir de las 21.00 horas.