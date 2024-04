Pep Bruno, narrador oral: «El cuento está íntimamente ligado a nuestro ADN, pero no lo alimentamos»

Unos 2.000 escolares de Telde han vibrado estos días con las historias que Pep Bruno ha compartido en el marco de la Feria del Libro. Armado únicamente con su voz, este cuentista catalán, que es además escritor de literatura infantil, es capaz de llenar el escenario a pesar de no levantarse de la silla que coloca estratégicamente en el centro y cautivar a un público que interactúa en la narración.

¿Cuáles son las claves que debe tener en cuenta los autores de literatura infantil para cautivar al público?

Es fundamental que sean buenas historias, bien escritas y que tengan que ver con los centros de interés de los chavales. En principio, como resumen, sería eso. La definición es fácil, pero el problema es hacer buenas historias, unas buenas tramas, unos buenos personajes, unos buenos conflictos y unas buenas resoluciones, y todo bien escrito, con un estilo que parezca sencillo y esconda una riqueza en el trabajo.

Imagen de una de las sesiones de cuentos durante la feria teldense / LP / DLP

Cuentos tradicionales

¿Siempre quiso dedicarse a la literatura infantil?

No. Yo siempre quise escribir de niño y ahora, de hecho, ya llevo varios años que ni siquiera escribo; solo quiero contar y estoy contando mucho. Lo que pasa es que por circunstancias de la vida empecé a publicar en editoriales de literatura infantil y juvenil, y ahí está como el grueso de los libros que tengo publicados. Pero no era mi intención; en realidad, mi intención fue siempre hacer literatura daba igual si era para la infancia, para los jóvenes, para los adultos.

¿Cuáles son las fuentes a las que recurre para contar sus historias?

Llevo muchos años contando solo cuentos tradicionales y tengo una biblioteca de consulta, de trabajo, que tiene unos 5.000 volúmenes de cuentos.

Cornisa mediterránea

Tradición oral ¿de dónde?

Normalmente, las colecciones de cuentos que yo más manejo son de todo lo que es el arco mediterráneo; este es el ámbito donde los cuentos a mí más me encajan, incluso más que, por ejemplo, el cuento en Latinoamérica. Hay muchos compañeros que narran cuentos asiáticos, chinos y japoneses que son extraordinarios, o los africanos, que tienen una riqueza y una vitalidad insólita, pero a mí lo que me funciona es toda esa cornisa mediterránea, ese continente líquido que es el Mediterráneo y la tierra que toca donde hay un crisol en el que se mezclan tantas culturas. En ese crisol te puedes encontrar versiones de cuentos que se cuentan en Castilla, versiones palestinas o del norte de África similares a las versiones de Los Balcanes, por poner un ejemplo, pero cada una con su matiz, sus ropajes y sus variantes, lo que hace que sea un repertorio absolutamente fabuloso.

Pep Bruno contando historias en Telde / LP / DLP

¿Es diferente narrar para niños o para adultos?

La diferencia es el que quiere escuchar y el que no. Por ejemplo, en las sesiones para escolares, es un público cautivo porque los niños no se pueden escapar, lo que pasa es que normalmente quiere escuchar. En Secundaria se nota más porque hay chavales que no están predispuestos a que les cuenten cuentos. Y por otro lado, con el público adulto puede que sí utilice algunos recursos irónicos o humorísticos que no puede utilizar con el público infantil, como los dobles sentidos o el contexto de la situación social y política, y con el infantil te ciñes normalmente mucho más a la historia. Aunque ahora que lo digo me doy cuenta de que con los niños pueden suceder cosas contextuales muy ricas, así que realmente no hay tanta diferencia.

Película

¿Hay algo de actor en el trabajo de cuentista?

No. El trabajo que hacemos tiene más que ver con el trabajo que hace el director de una película. El actor actúa, asume un papel y se mueve, y yo no asumo ninguno. En realidad, yo preparo en mi cabeza como un storyboard del cuento. Es algo que llevamos haciendo desde hace miles de años y lo que hace el cine es copiar todos nuestros recursos. El cuento, en realidad, es una estructura con una secuencia de imágenes, como si fuera una película, y yo voy contando lo que veo.

Pep Bruno / LP / DLP

En un mundo tan digital, ¿tiene aceptación este tipo de propuestas?

Estos días he tenido en Telde grupos de 150 niños y han escuchado durante 50 minutos sin moverse. Venimos, de serie, preparados para ello. El ser humano es así porque durante miles de años ha estado escuchando y contado historias. Nuestra vida, nuestros recuerdos y nuestra identidad son el relato de lo que nos contamos de nosotros mismos. Somos cuentos con patas; el cuento está íntimamente ligado en nuestro ADN. Lo que pasa es que no lo alimentamos y ahora es más fácil dejar al niño enchufado al móvil y desentenderse. En realidad, necesitamos alimentarnos de historias y de este tipo de ficción, que es generadora, ya que los niños que escuchan ven esa película en sus cabezas y generan los espacios a su medida.

¿Qué aconseja a alguien que quiera iniciarse en la narración oral?

Que se centre en la búsqueda de las historias. Eso es a lo que dedicamos gran parte de nuestro tiempo.

Tradición oral canaria

¿Conoce la tradición oral canaria?

Precisamente estos días estaba pensando que no hay recogidas grandes colecciones de cuentos canarios, salvo algunas antologías y el archivo digital recopilado por Maximiano Trapero, que es muy interesante, y otras ediciones secundarias que, para mí, han pasado por la mano del editor. Los cuentos canarios que publica Malas Compañías es una colección muy chula. En mi biblioteca tengo dos o tres libros de cuento tradicional canario.

¿Qué le parece esta feria?

Me parece un lujo, una maravilla, que haya una feria tan deslumbrante. Es coqueta, pequeñica, pero en un espacio ideal y todo está muy bien preparado.