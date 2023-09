La nueva edición del Festival de Electrónica Visual y Realidades Extendidas (LEV) se ha desarrollado en Madrid con un cierto sabor a apocalipsis, porque ¿de qué van a hablar los artistas hoy, si están en este mundo en declive y colapso?

Nueve dragones me acechan y uno de ellos me quema con su aliento virtual, parecen amenazantes, pero no, acabo a lomos de uno de los dragones para sobrevolar los mares, sumergirme en ellos, escudriñar el abismo oceánico y caer en un vórtex, en una espiral que me lleva a mundos distintos y 9 dragones nos trasladan a un fin de colapso abrupto ¿sorprendente o auto profético?

Se trata de la exposición VORTEX -incluida en el Festival LEV- una muestra de experiencias de realidad virtual que ofrece una selección de piezas inmersivas creadas por reconocidos artistas de todo el mundo.

El entorno en el que se sitúan las instalaciones y se dispone de distintas gafas de inmersión en la realidad virtual es de por sí apropiado: una de las salas de corte industrial de Matadero Madrid, desnuda y fría, convenientemente iluminada con leds y fluorescentes, conectando distintas experiencias con un cierto sabor a apocalipsis, distopía y fin del mundo, o de nuestra civilización al menos.

Arte del colapso

¿De qué van a hablar los artistas hoy, si están en este mundo en declive y colapso? Claro, de emergencia climática, de la extinción de la vida, del ascenso y caída de una civilización, de las inteligencias artificiales conscientes y robots que nos sucederán, afortunadamente, parecen decirnos, en modo advertencia, que la vida inteligente y consciente tendrá una segunda oportunidad basada en silicio y no en carbono.

La gran cita anual en Madrid de la plataforma LEV (Laboratorio de Electrónica Visual) ha sido LEV Matadero, Festival de electrónica visual y realidades extendidas, edición 2023. Un festival que genera un espacio de encuentro con un amplio público para ofrecer una visión panorámica y ecléctica del estado de la creación sonora, audiovisual y digital del momento, y su constante desarrollo y conexión con diferentes disciplinas, a través de directos y performances audiovisuales, conciertos, experiencias inmersivas de realidad virtual y aumentada, exploraciones digitales, instalaciones o exposiciones, entre otras propuestas. El festival se celebró del 21 al 24 de septiembre de 2023 en diferentes espacios de Matadero Madrid.

En la muestra Vórtex nos rodean las imágenes y la voz del gran Arthur C. Clarke, escritor de ciencia ficción, ingeniero espacial con sus escenarios y leyes del futuro: resuenan en una parte de la sala y su imagen proyectada en el cemento recrea una escena cyberpunk de lo más apropiada para esta exhibición de experiencias de realidad extendida.

A primeros de los años sesenta A.C. Clarke nos decía: “podremos contactar con nuestros amigos en cualquier lugar de la Tierra, aunque no conozcamos su ubicación física real y dirigir un negocio desde cualquier punto del planeta”.

Nine Dragons

Internet 2023. La pieza de cinemática 360 grados es un clásico del cine 360 VR que realizó en 2017 el director y artista francés Francois Vautier.

La pieza Nine Dragons, nueve dragones, es del artista chino, nacido en Shanghái, Yang Yongliang, con claras referencias mitológicas. Es una obra inmersiva clásica de 2018 con una narrativa de 360 grados en visión tridimensional 4K gracias, en este caso, a unas gafas VR Meta Quest conectadas a una estación gráfica.

Además, cuenta la leyenda que en el subsuelo de Shanghái yace un dragón dormido. La mitología china nos dice que los dragones orientales son seres benévolos, guardianes de la vida, que traen beneficios a la humanidad, son seres más bien marinos, pero pueden surcar los cielos y quizá las estrellas, a pesar de no poseer alas.

La pieza se inspira en el cuadro de la dinastía Song del Sur Nueve dragones de Chen Rong, obra maestra que constituye uno de los motivos de dragones más emblemáticos de la historia del arte asiático. Los dragones son benévolos y por ello seguramente nos advierten de un posible colapso civilizatorio.

Vórtex dramatizado

En Vórtex, es de destacar también al artista Juan Le Parc que presenta Templo de la carne Tragedia Zoophilica, una tragedia animal dramatizada, escenificada en una coreografía lenta, macabra y mecánica, en la que los visitantes exploran un antiguo templo construido con carne de carnicería y charcutería donde el cerdo y la vaca son elegidos para representar tabúes alimentarios religiosos y morales. Conectando sin duda con el pasado sangriento de Matadero Madrid.

Experiencia inmersiva

En la misma exposición, el artista brasileño Pedro Harres presenta From The Main Square, una experiencia inmersiva VR pero animada en 2D, con una narrativa precisa y una lente virtual que los usuarios, enfundados en sus gafas de realidad virtual, usan para escudriñar los detalles de la obra gráfica que desfila antes sus ojos, dice Harres: “Empieza rodeando una plaza central, surge una nueva ciudad en toda su diversidad.

Un cruce de historias, edificios, esperanzas y conflictos. Las personas fomentan la simpatía y el cuidado de sus iguales, pero también la animosidad hacia aquellos que son diferentes. No pasa mucho tiempo antes de que se imponga una atmósfera de "nosotros contra ellos". From The Main Square es una experiencia interactiva de realidad virtual que invita al espectador a presenciar el ascenso y la caída de una sociedad dividida; cómo florece sólo para convertirse en un peligro para sí misma”.

Visual y teatral

En la inauguración de LEV 2023 en Matadero pudimos asistir también a la impresionante performance instalación Shrink 01995 del reconocido artista belga Lawrence Malstaf que se sitúa en la frontera entre lo visual y lo teatral, y representa la naturaleza extraña del mundo que habitamos hoy en día. La instalación se sitúa al aire libre, es gratuita, frente a la Nave 16 que ha acogido anteriormente otras performances como la realizada en 2019 por Extinction Rebellion Madrid “Marcha fúnebre de las especies”, conexiones había.

Los performers, hombres y mujeres quedan suspendidos, literalmente embolsados sus cuerpos, en plástico transparente, es una imagen poderosa que evoca muchas cosas. En palabras de Malstaf “el proyecto forma parte de una serie de obras que exigen al visitante adaptarse a una situación nueva y desconocida. La adaptación es una cualidad que ha sido fundamental en nuestra evolución como especie. Sin embargo, en los últimos tiempos, hemos empezado a cambiar nuestro entorno en función de nuestras necesidades y deseos, en lugar de al revés. Se trata de una alegoría de la vida real en la que, en algunas situaciones, si uno se resiste e intenta utilizar la fuerza y el control, las cosas se ponen difíciles”.

Aviador Dro

Después de venir de caer en un Vórtex no pude evitar relacionar la performance instalación Shrink 01995 con la canción Envasados al vacío del grupo madrileño tecno-pop Aviador Dro, editada el año 1983: “Siete vírgenes mutantes y un profeta suplicante... Envasados al vacío!”. Y con los “úteros artificiales” de Altered Carbon para mantener clones, también parte del imaginario cyberpunk transhumanista, una metáfora de la tecnología para desarrollar la gestación extrauterina que liberaría a la mujer de tales tareas biológicas en una sociedad futura.

Tampoco he podido evitar evocar la eco ansiedad de los jóvenes ante la falta de aire en un mundo contaminado y la vida amenazada por la emergencia climática y la ebullición global anunciada recientemente por el secretario general de la ONU Antonio Guterres.

Mix de ecosistemas

Más relajante resulta la instalación audiovisual Visual Bird Sounds del australiano Andy Thomas en la que una animación inmersiva panorámica 3D nos presenta un mix audiovisual de distintos ecosistemas y cantos de aves de la Amazonia, Australia, Nueva Zelanda y otros lugares, recreados en una danza visual de cierto carácter onírico que me recordó a experiencias de inmersión en la comunicación interespecie.

Según LEV, la especialidad del artista Andy Thomas es crear "formas de vida sonoras", bellas figuras abstractas que reaccionan al sonido basadas en grabaciones y fotografías de pájaros y otros animales que ha ido recopilando a lo largo de extensas investigaciones sobre el terreno en hábitats naturales remotos de todo el mundo.