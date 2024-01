Hace más de un siglo, las fuerzas británicas detonaron una mina en Hawthorn Ridge, una posición fortificada de las fuerzas alemanas en la Primera Guerra Mundial, que marcó el comienzo de la Batalla del Somme, en el norte de Francia. La espectacular explosión, que se concretó el 1 de julio de 1916, produjo un enorme cráter: ahora, un grupo de científicos ha estudiado por primera vez sus características y ha revelado datos desconocidos hasta hoy.

El cráter Hawthorn es una característica destacada del antiguo campo de batalla de Somme, cerca de Beaumont Hamel, en el norte de Francia. Fue el resultado de la detonación de la más famosa de las minas que los británicos habían preparado debajo de las líneas alemanas el 1 de julio de 1916, como parte del día inaugural de la Batalla del Somme.

En Hawthorn Ridge, a alrededor de 20 metros bajo la superficie, los mineros británicos cavaron una galería a más de 900 metros de distancia de sus líneas y la llenaron con más de 18.000 kilogramos de explosivos. Fue una de las 19 minas colocadas debajo de las posiciones del frente alemán, que fueron detonadas el 1 de julio de 1916 para marcar el inicio de la ofensiva y comenzar la Batalla del Somme, uno de los episodios más recordados de la Primera Guerra Mundial, que inmortalizó el director Arthur "Geoffrey" Herbert Malins en el film homónimo.

Primera investigación científica a fondo

En un nuevo estudio publicado recientemente en la revista Journal of Conflict Archaeology, un equipo de investigadores, científicos e historiadores, dirigidos por la Universidad de Keele, en el Reino Unido, utilizó una variedad de tecnología de vanguardia, incluyendo drones con cámaras especializadas, teledetección, LiDAR terrestre y estudios de superficie, geofísica e investigaciones arqueológicas, para examinar el área como nunca antes y realizar la primera investigación científica multidisciplinaria del cráter que provocó el estallido.

Según una nota de prensa de Taylor & Francis Group, los especialistas descubrieron y excavaron dos secciones de trincheras, conocidas como “bahías de fuego”, que se utilizaron para consolidar el cráter recién formado luego de la detonación. Revelaron cómo los alemanes incorporaron con éxito el borde del cráter a su línea defensiva después de la explosión. También recuperaron probables cables de comunicación y alambres de púas característicos de los alemanes, y encontraron evidencia de un túnel poco profundo previamente desconocido, que se cree que fue excavado en el cráter por las fuerzas alemanas para obtener una posición de avanzada.

Los hallazgos revelan nuevos detalles sobre la historia del cráter, su captura por parte de los alemanes y cómo lo incorporaron con éxito a su primera línea defensiva después de la explosión. Vale recordar que la detonación de la mina en Hawthorn Ridge tuvo lugar 10 minutos antes de que sonaran los silbatos a las 7:30 de la mañana. Esta detonación temprana, considerada más tarde como un "error colosal", alertó a los alemanes sobre el ataque inminente de la infantería británica y les dio tiempo suficiente para tomar posiciones defensivas en el cráter recién formado, provocando grandes pérdidas entre las tropas británicas atacantes.

Detalles únicos

“La explosión de la mina fue la primera acción de la Batalla del Somme, destinada a dar ventaja a las fuerzas aliadas. Por primera vez encontramos evidencia física de cómo los soldados alemanes habían consolidado parte del cráter que quedó después de la explosión y, de hecho, lo utilizaron a su favor como una nueva posición defensiva”, explicó en el comunicado el Dr. Jamie Pringle, geocientífico forense de la Universidad de Keele y uno de los autores del nuevo estudio.

Posteriormente, las fuerzas británicas explotaron una segunda mina el 13 de noviembre de 1916, generando la formación de un nuevo cráter. Esta explosión fue mucho más efectiva y ayudó a capturar el área y el pueblo cercano de Beaumont Hamel, que había sido hasta entonces una posición destacada de la primera línea alemana.

Los investigadores pudieron localizar los epicentros de los dos lugares separados de detonación de minas e identificaron 27 proyectiles de impacto posteriores a la explosión, disparados desde las líneas británicas mientras intentaban desalojar a los alemanes. También encontraron un proyectil de artillería de metralla británica sin explotar con su mecha aún intacta, junto a una caja de municiones vacía para una ametralladora Vickers, que refleja el período de ocupación británica del lugar.

Referencia

A multidisciplinary scientific investigation of the 1916 Hawthorn Mine Crater, Beaumont Hamel, Somme, Northern France. K.D. Wisniewski et al. Journal of Conflict Archaeology (2024). DOI:https://doi.org/10.1080/15740773.2023.2297202