El futuro inmediato de Pedri: azulgrana o vuelta al amarillo

La UD Las Palmas no da del todo por perdido a su último diamante: Pedri González. Pero para ello se tendrían que dar una serie de acontecimientos que, visto lo visto, son una quimera después de las últimas pinceladas del futbolista de Tegueste. Para empezar, que no termine por convencer al técnico del FC Barcelona para la próxima campaña, con el que hará la pretemporada sí o sí, o que el Barcelona B no suba -juega hoy contra el CD Badajoz las semifinales de la promoción de ascenso a LaLiga SmartBank-.