Austeridad, ingenio y gel hidroalcohólico. Llega el poscovid del poscovid. A 48 horas del inicio de la pretemporada 2020 con los test PCR, tipo serológico y los habituales reconocimientos médicos, el presidente Miguel Ángel Ramírez mira al horizonte con la obligación de reinventarse. "Se acabaron las alegrías, pero cumpliremos con todos los compromisos".

Analiza la situación de los jugadores con los que no se cuenta -Raúl Fernández, Deivid, Martín Mantovani, De la Bella y Srnic-. Disponen de contrato y recibirán un trato "exquisito". Fichajes, ERTE, ampliación de capital y Tana. En relación al canterano, la UD le hizo entrega el pasado viernes de una apertura de expediente disciplinario. "Eso está en manos de la dirección deportiva y con el procedimiento abierto", concreta el mandatario.

¿Qué trato recibirán Raúl Fernández, Srnic, Deivid, Martín Mantovani, Tana y De la Bella? Son activos con vínculo contractual y no figuran en los planes de Pepe Mel. ¿Qué solución plantea la UD a estos jugadores a unas horas del inicio de la pretemporada -el primer entrenamiento se celebra el martes y desde las 18.30 horas-?

Los futbolistas que no entren en los planes del nuevo proyecto deportivo recibirán un trato exquisito. Partimos del 'kilómetro 0' en una pretemporada marcada por la compleja situación económica a nivel local y mundial por el virus. El fútbol de élite es solo una arteria más. La UD pondrá un preparador físico y un técnico, así como todas la herramientas precisas, a los jugadores que no tienen cabida en el boceto de Mel. Debemos cumplir un protocolo económico y desde un talante conciliador, lograremos acuerdos. Con Deivid, el pacto está próximo y se puede escenificar en los próximos días. Mantovani y De la Bella son dos de nuestros capitanes. No vamos a la guerra, queremos abrir puertas y tender puentes. Desde el máximo respeto, tratamos de edificar un proyecto austero pero ganador. Los futbolistas ya conocen su situación y también pueden decantarse por la opción de ampliar sus vacaciones hasta el 30 de agosto. Así pueden negociar un nuevo destino de la forma más óptima. Nuestra obligación es brindarles el mejor de los tratos. Estamos a su entera disposición, pero ahora ingresamos un 50% menos...

¿Serán apartados?

No. Se ejercitarán con los mismos medios que el resto pero en un horario diferente. Esto acontece cada verano y en los 42 equipos del fútbol profesional. Jugadores con los que no se cuenta y desde la dirección deportiva se les busca una solución urgente. Contamos con un plantel amplio y tratamos de acelerar cada uno de los casos.

¿Qué cuota de responsabilidad ha tenido Mel en la confección de la lista de bajas?

Aquí no funcionamos a impulsos. Esa relación de bajas, de Raúl Fernández a Srnic, está perfectamente acordada con la dirección deportiva y cuerpo técnico. En el caso del portero Raúl, ha tenido una mala suerte increíble. Otro grandísimo profesional. Estamos valorando su estado físico al milímetro, calibrando el grado de actuación en su rehabilitación y mejora.

Ale Díez, Cardona, Enzo...¿Cómo marchan las negociaciones para reforzar el plantel de cara al inicio de LaLiga, el próximo 12 de septiembre?

La UD tiene su lista cerrada de fichajes y los irá dando a conocer como dicta la hoja de ruta.

Tana estuvo el viernes en el Club como se ha publicado. Se especula con un informe sobre su conducta. ¿Es cierto que se le comunicó la apertura de un expediente disciplinario?

Efectivamente, la dirección deportiva le ha entregado el informe de la apertura de un expediente disciplinario y ahora está en curso. Hay que esperar a la instrucción, así como a su sentencia. Ya veremos el resultado final de este procedimiento.

¿Pero por qué?

No hay más información. Se le ha comunicado la apertura del procedimiento. No nos parece ético que se percate por la prensa del contenido del informe.

¿Cómo está la contabilidad de la UD? Agotado el músculo financiero y con una reducción del 50% del próximo informe contable, ¿dónde radica la fórmula mágica para florecer en tiempos del poscovid y ante la amenaza de los rebrotes?

No estamos para alegrías, pero cumpliremos con todos nuestros compromisos, como he hecho desde que soy presidente [afronta su 16ª campaña]. Tenemos que tomar decisiones. Afrontamos un marco histórico. Un escenario sin precedentes. Medidas excepcionales para un contexto excepcional.

¿Cuánto dejará de ingresar por la TV?

Los ingresos se reducen en un 50%, no contamos con la partida de los abonados...Tampoco mantienes los anunciantes que disponías. El panorama es duro. Tremendamente crudo. Pero no nos vamos a rendir. Los derechos de TV descienden, así como los ingresos por la cuota de publicidad. Pero pasa en todas las empresas. Ya veremos hasta dónde llegamos con nuestro trabajo. Estamos iniciando una temporada con muchísimas incertidumbres, nos toca pasar a la acción. Poco a poco las iremos convirtiendo en oportunidades y las iremos desvelando. Estamos en el 'kilómetro 0' de esta nueva pretemporada.

Hoy ha salido la publicación de la junta general extraordinaria para la ampliación de capital en unos 500.000 euros. ¿Por qué esta cifra?

Acuda el 9 de septiembre y se le aportará toda la información que requiera.