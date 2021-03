Táctica o realidad. Miguel Ángel Ramírez Alonso, presidente de la UD, reconoció ayer, en los micrófonos de la Cope, que el CD Tenerife llega con un punto más de nivel futbolístico y furia. “La UD lleva tanto sin ganar en el Heliodoro [19 años y tres meses] porque el Tenerife lo ha hecho mejor. Todos los años escucho lo mismo. El próximo domingo se saltará con una motivación especial, pero sin las estadísticas en la cabeza”.

Además, incide que a nivel de juego, el ‘Tete’ goza de mejor salud. “Sinceramente ahora mismo el Tenerife está un puntito por encima de Las Palmas. Llegan mejor ellos que nosotros. Pero no pasa nada, no es el fin del mundo. Luego rodará el balón y veremos”.

Sobre las expectativas, reconoce que UD y Tenerife estaban llamados a metas mayores que la salvación -cuando se encara la recta final-. “el Tenerife tiene una gran plantilla. En estado de forma está mejor que nosotros, pero eso va a influir en el partido del domingo”.

Avanza que con Mel en la dirección técnica, la UD tiene un margen de mejora eterno. Lo concibe como entrenador de futuro. “Por lo que sea todavía el equipo no está funcionando como todos esperábamos. Araujo, Jesé y Pejiño son jugadores importantes que han estado lesionados últimamente. Jesé está ya en un 65% de estado de forma e ira subiendo. Estamos en el camino, de hacer cosas importantes. Reclamo paciencia”.

En los tiempos del silencio, añade que este fútbol es un infierno. “Será un derbi diferente, el no poder contar con aficionados en las gradas, resta emoción a un partido en el que la rivalidad entre aficiones, siempre dentro del respeto”.

La receta mágica reside en la experiencia. Dominar los tiempos. Ser inmortal es una cuestión de picardía. “Para ganar en el Heliodoro, aunque sea sin aficionados, se nos tiene que dar bien el día, y que el Tenerife tenga uno malo”.

Industria de beneficios

Pedri es una mina. El rostro de la nueva era. Ya ha dejado unos once millones de beneficio, y se puede elevar a 30. “Tuvimos la suerte de acertar con un jugador de nuestra tierra. Nos adelantamos a Madrid, Barca y a todos los grandes”.

Pero no quiere sacar pecho. “Presumir mucho de estas cosas es contraproducente. Son situaciones que se dan una vez en la vida y poco más”. El principal mandatario de la UD le ha ganado al Tenerife en tres ocasiones (2011 con gol de Sergio Suárez, 2014 con el ‘Vicentazo’ y el ‘Ortolazo’ de 2020). Jamás ha conquistado el feudo chicharrero, un registro que no le inquieta. “Esto es fútbol, casi ganamos en el Bernabéu, y no pudo ser. Queremos darle una grandísima alegría a la afición. Trabajamos sin descanso, no habrá público pero es la gran cita de la fiesta”, puntualiza el ejecutivo.