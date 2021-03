Ruiz y Silva, precisión y disparate

La última diana ya figura en la memoria colectiva de los fieles amarillos. Una pica en El Teide. Con un misil desde la frontal en el segundo intento -aprovechó un rechace de Fran Sol- batió a Dani Hernández en el 40’. El Tenerife sintió pánico y la formación de Mel completó los mejores minutos del clásico del silencio. Ruiz se convierte en eterno y sigue el curso del gol amarillo en el infierno del Heliodoro. Recoge el testigo de Cristian Cedrés, último goleador en el estadio chicharrero.

Ruiz permanecerá en la UD hasta diciembre del 2021. Su llegada fue un gol de chilena de Luis Helguera, director deportivo del conjunto grancanario. Junto a Javi Castellano y a Álex Suárez, desprende jerarquía y mando. Nacido en Astillero (Santander), en el derbi aportó raza, espíritu y precisión. Emulando al albaceteño Josico Moreno, excentrocampista y extécnico de la UD, con aquel tanto en la última victoria de 2001 y en Primera en el fortín chicharrera.

Pérdidas increíbles

En el 62’ del pasado derbi, un pelotazo de Moore a Dani Castellano dejó KO al capitán de la UD. Tuvo que ser hospitalizado. Dejó imágenes impactantes. Los médicos de Las Palmas avisaron de forma urgente que había que agitar el banquillo. La irrupción del brasileño Jonathan Silva -llegó el pasado agosto en calidad de cedido por el Almería- resultó desconcertante. Perdió un balón junto a la banda tras un control lastimoso y en el área, con margen para sacar el balón jugado, lo mandó a córner ante la mirada atónita de Valles.

Superado por su salida urgente, Silva no estuvo a la altura. Contabiliza 787’ en once partidos de esta edición liguera. Mel acudió en su socorro en sala de prensa. “El primer balón no le salió bien y se puso nervioso. Pasa cuando tienes un equipo tan imberbe, pagas un peaje”, dijo sobre el zaguero de 23 años. Jugó 83 minutos en la victoria al ‘Tete’ en noviembre.