“El arbitraje de Iturralde estuvo muy condicionado por Díaz Vega”

Sombras chinescas en el viejo Tartiere. Díaz Vega, Iturralde González y un (3-0) que aún escuece en el alma de Víctor Afonso. El excapitán de la UD y extécnico de Las Palmas Atlético reabre la carpeta del Expediente ‘X’ del Tartiere. 22 años, diez meses y 16 días después de la abultada derrota en la ida del playoff por una plaza en Primera, el exjugador amarillo -287 partidos y tres ascensos- sigue buscando respuestas. 22 de mayo de 1998. Oviedo-UD. Se le dispara el corazón. Es su ‘Cordobazo’.

“La semana ya venía extraña. Manuel Díaz Vega hizo mención a que Asturias no podía quedarse sin representantes en Primera. El Sporting había bajado [quedó colista en la 97-98] y esas valoraciones en prensa fueron un epitafio (...) Pero cuando vimos a Díaz Vega en la caseta de Iturralde, se dispararon las conjeturas. Que conste, que Iturralde completó una gran carrera. Pero ese día estaba inducido por Díaz Vega [el ovetense estaba instalado en Primera como gran referencia del gremio]”.

A los siete minutos, penalti para el Oviedo de Óscar Washington Tabárez que convierte Iván Ania. En el 27’ llegó el segundo del exjugador del Tenerife y en el 59’, Dely Valdés logró el 3-0. Una pesadilla.

“Un colegiado si quiere, te liquida. Una ‘tarjetita’, una ‘faltita’... Si hay VAR, se lía la mundial”

“Nos hicieron salir con unas medias blancas y verdes, prestadas por el Oviedo. La amarilla de Óscar [minuto 12], nos mermó. Con el VAR, se hubiese armado la de Dios y la mundial. Hasta la prensa de Groenlandia tendría que hacerse eco, fue el peor momento de mi carrera. El Oviedo no fue superior, el Barça de Ronaldo nos eliminó en Copa, sí fueron superiores. El árbitro si quiere, te liquida: una ‘tarjetita’, una ‘faltita’...Al final expulsaron a Gamboa en el 86’. Cosieron a patadas al Turu Flores [fue retirado en el 40’]”.

En el Insular, la UD ganó (3-1) y se quedó sin ascenso. El Oviedo retuvo su plaza. En Ciudad Jardín, pitó López Nieto. “El malagueño se salió; lo hizo de maravilla. Se equilibraron las fuerzas. Pitó lo que había, pero en la ida, Iturralde estuvo muy condicionado por Díaz Vega, que parecía una ‘mosquita’ en la caseta. Fue un arbitraje sibilino, Asturias no podía perder. Y se cumplió; el plan funcionó”.

Del viejo al nuevo Tartiere. De 1998 a 2021. Afonso analiza a la UD que trata de ajustar cuentas. No estará Díaz Vega. Ni Iturralde. “Ha mejorado pero en un mismo partido, detectas sus dos caras. Debe perfeccionar el trabajo defensivo, que no es achacable a la defensa. Es una tarea grupal. A los laterales se les encara fácil, porque carecen de ayudas. Cada pérdida es un peligro tremendo y receto más intensidad sin balón”.

¿Considera apropiado la terminología ‘hermanitas de la Caridad’ cuando se refiere a sus pupilos? Afonso detalla que “los futbolistas son lo más importante en este deporte y en un equipo . Y con esos mensajes lo que haces es ponerlos en el disparadero. Máxime cuando luego tendrás que contar con ellos. Hace 14 años que me retiré, pero me sigo sintiendo futbolista. Hay que arroparlos y darles cariño durante la semana para conquistar el objetivo. No al revés, cuando ganas 5-0. Eso fortalece la confianza”, asevera el extécnico del Atlético B y el Lincoln Red.