Benito: "Somos los mismos que ganamos 6-1 al Lugo"

No hay por qué preocuparse. Simplemente, son partidos que se dan. Benito Ramírez reconoció el pobre bagaje ofensivo de la UD Las Palmas en el Carlos Tartiere -cero tiros entre palos y cero tiros fuera de ellos para un empate final sin goles-, pero no le dio más importancia porque "todos los partidos son diferentes y no en todos estás tan bien".

"Si jugamos mal hay críticas y si jugamos bien las críticas son buenas, y si volvemos a jugar mal otra vez hay más críticas. Si entramos en eso al final siempre es lo mismo. Es normal que si no tiramos a puerta haya críticas, pero hace dos semanas no decían lo mismo cuando ganamos 6-1 al Lugo y somos los mismos, pero bueno, tampoco quiero entrar en ese debate. Es una bobería. Si el fin de semana ganamos se olvidan esas críticas. Nosotros no debemos entrar en esas disputas", comentó el aldeano.

"El vestuario está tranquilo, sabíamos que el encuentro de Oviedo era difícil y nos fuimos contentos con el punto a pesar de no generar muchas ocasiones de gol", agregó en el mismo sentido. Y argumentó las quejas generalizadas en un recuerdo bonito reciente. "Yo creo que la gente se fija en eso porque pasamos de ganar 6-1 a luego empatar y luego empatar otra vez sin goles. Hay que estar tranquilos. El equipo está bien, no pierde. intentaremos corregir los errores y si el míster ha decidido que sea el mismo equipo que salga otra vez al campo intentaremos hacerlo igual de bien o mejor que cuando ganamos", dijo para tranquilizar al personal.

Cuestionado por las palabras de Sergio Araujo en las que reconocía una cierta falta de ambición en el equipo, Benito aseguró: "No creo que dijera que no tenemos ambición por querer conseguir cosas sino que el equipo muchas veces igual no encontraba la manera de generar. Nosotros la motivación la tenemos hasta el último partido de Liga. En fútbol puede pasar de todo. Si ganamos este fin de semana, quién sabe, se puede abrir otro camino".

Por otro lado, el de La Aldea de San Nicolás re refirió a su actuación esta temporada, en la que perdió el sitio fijo que tenía el curso pasado pese a que ha sido titular en los tres últimos encuentros en el lateral izquierdo. "Empecé la temporada muy bien. Tuve una lesión de lumbalgia que sigo arrastrando, pero no es excusa para no haber jugado más. Ahora estoy contento con la dinámica que tengo en el equipo. Siempre he hecho una buena labor tanto dentro como fuera", defendió.

Asimismo, aseguró que se encuentra igual de "cómodo" como extremo y como lateral. "Siempre digo al míster que estoy preparado para donde él considere oportuno", reveló el futbolista de la UD, que defendió, por otro lado, el papel de Pepe Mel como técnico amarillo.

"Siempre he creído en el míster. Todos los días habla con nosotros y está motivado como si fuera el inicio de la Liga. Nos transmite que hasta el último partido tenemos que darlo todo y nos anima a que tanto grupal como individualmente lo hagamos bien porque es importante para el club y para nosotros. Es un entrenador de club, de la casa y estoy muy contento con él", sentenció.

Renovado el pasado mes de octubre por tres temporadas -hasta el 30 de junio de 2024-, comentó, por último, que en el vestuario "no se habla" de las renovaciones de hasta ocho jugadores que terminan contrato con la UD en cuanto acabe el campeonato dentro de un mes y medio. "Entre nosotros no hablamos temas de contrato y cada uno hace su trabajo con sus agentes. Estamos tranquilos", concluyó.