Ambición, la evolución del caudal ofensivo y el ejemplo del pingüino. José Mel Pérez aplaude la predisposición ante el meta Soriano -seis remates a portería- tras el apagón en el Tartiere -cero tiros-. Dejó otra ocurrencia dialéctica en relación al criterio arbitral. “Los futbolistas no son pingüinos, tienen que saltar con los brazos”, aseveró sobre las amonestaciones sobre Óscar Clemente y Álvaro Lemos.

“En el primer tiempo nos faltó algo más...Encontrábamos huecos y tuvimos que elevar el ritmo. Dominamos ampliamente, pero teníamos que haber sacado más provecho a ese escenario (...) Nuevamente, cometemos un error en la contra, damos un mal pase, no sabemos despejar bien y nos hacen gol [cronología del 0-1 ] Tuvimos bastantes opciones de hacer gol y creo que hemos tenido oportunidades de sobra. El punto me deja frío porque en nuestras cuentas sumábamos de tres”.

Reclama silencio sobre la actuación arbitral. Mel fue amonestado. “Es mejor no hablar de ninguna manera de al cuestión arbitral porque no te lleva a ningún puerto”.

En relación a la somnolencia del primer tiempo, responde que “nos ha faltado velocidad de balón. Nosotros vivimos mucho con el balón cuanto más rápido se mueva, más fácil damos con los espacios. Cuando el ritmo de balón es lento, el rival se junta, está cómodo y nos cuesta más. Luego reaccionamos bien y tuvimos opciones. Prueba de ello, es que los jugadores acabaron extenuados”.

Dardo a Álvaro Lemos

La sustitución del capitán generó una imagen controvertida. El cabreo del gallego fue analizado por su entrenador. “Me da igual que los jugadores se enfaden por una sustitución. Me da igual. Lo que tienen que hacer es centrarse y Álvaro ya estaba haciendo estiramientos físicos. No podemos regalar nada. Entró otro compañero y no hay discusión posible”

Sobre la aportación del tinerfeño Clemente, elogia su empeño y desecha que mereciese ser expulsado -vio una amarilla en el minuto 11 de juego-. “Es un jugador que ha crecido mucho y nos da control de juego, además de brindar muy buenos últimos pases y asociarse con todo el frente ofensivo. Con respecto a la tarjeta, Óscar es un espárrago y le da a un central que es muy grande y hace que le duela mucho la cara. Cosas del fútbol moderno”, determinó el técnico.

Reitera que no quiere enfrentamientos con el gremio arbitral. Abraza el Tratado de Versalles. “Es absurdo que me ponga aquí a hablar de los árbitros; no ganas nada. Los árbitros tienen sus comités. Yo también me equivoco mil veces con los planteamientos”.

La aportación de Espiau y Aridai, cruciales en el tramo final, le llena de orgullo. “No teníamos muchos argumentos y tanto Edu como Aridai entraron muy bien. Me alegro. Edu, en la primera que tuvo, disparó y Aridai fue incisivo. Interpretaron bien el juego. Los jugadores deben decir: ‘Aquí estoy yo’. Es su obligación”, relató.

Reclama respeto, dedicación y entrega sin límites al escudo en las últimas siete jornadas -hasta el 30 de mayo-. “Sería una falta de respeto a nosotros mismos dar por cerrada la temporada. No es lo mismo acabar con 60 que 55 puntos. Empezamos el sábado ante el RCD Espanyol. Habrá jugadores cansados y tendremos que refrescarlos, eso no significa nada”.