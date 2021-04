De la claridad a la prudencia

Varios jugadores de la UD Las Palmas, tales como Eric Curbelo, Benito Ramírez o Álvaro Valles, han mostrado con claridad su posición favorable a la renovación de Pepe Mel. El capitán Aythami Artiles, en cambio, fue más prudente: “La plantilla no se posiciona”.

El discurso de los futbolistas de la UD Las Palmas en cuanto a la continuidad de Pepe Mel la próxima temporada, llamada a ser la de un proyecto más ambicioso, siempre había sido a favor hasta que Aythami Artiles, el capitán, sentenció ayer que “la plantilla no se posiciona”. Lo dijo, sin embargo, después de haberse pronunciado en sentido contrario sólo minutos antes, por lo que no quedó clara su postura al respecto. Lo que sí evidenció, por otra parte, es que las dudas de los despechas se han trasladado al vestuario.

Varios jugadores amarillos, en las semanas precedentes, sí dejaron bien clara su opinión acerca de la renovación del técnico madrileño: un sí rotundo. Hasta el propio Aythami se mostró en la misma línea cuando respondió a la segunda pregunta de su comparecencia de ayer, aunque no de forma tan contundente. “El año pasado en esta época más o menos me tocó hablar y voy a decir lo mismo: la renovación de Pepe Mel sería una buena noticia para la UD Las Palmas y para toda la gente que está en el vestuario”, sentenció.

Quizá pensó que con tal afirmación había dado carpetazo al tema Mel, pero había más. Primero se le cuestionó por si los jugadores, a través de su actuación el próximo domingo ante la Ponferradina y en las otras cinco jornadas hasta la conclusión del campeonato, tenían en su mano la continuidad del entrenador. “La plantilla no va a salvar a Mel. Somos un equipo para lo bueno y para lo malo. El otro día no dimos una buena imagen y es culpa de todos. Si conseguimos el objetivo de la salvación lo habremos conseguido todos”, comentó el central, que termina contrato al acabar el curso.

Viraje

Y luego, cuando fue preguntado por los argumentos que hacen que los futbolistas estar a favor de la renovación de Mel, tal y como había deslizado antes –”sería una buen noticia para la UD y para el vestuario”–, completó el viraje:

“La plantilla no se posiciona con nadie ni nadie habla de esto porque estamos jugándonos la salvación. Se está hablando mucho de lo que pasará el año que viene y no de lo que nos jugamos el domingo contra la Ponferradina. Es un error. El pensamiento de este equipo es el domingo”.

Probablemente se refería a la semana en curso, porque lo cierto es que hasta tres jugadores, los que comparecieron antes que él en el mismo mes de abril, sí habían mostrado su opinión al respecto con naturalidad. La cuestión comenzó al plantearse después de que la UD goleara al CD Lugo (6-1) y empatara frente al RCD Mallorca (1-1), resultados que prácticamente le garantizaron la permanencia un año más en la Segunda División.

El último había sido el portero Álvaro Valles días antes de jugar en Cornellá-El Prat. “No es un tema que me competa directamente, pero tanto yo como mis compañeros estamos encantados con el míster. Esperamos que siga otro año más en la Isla. Insisto que no soy el que toma las decisiones (...). Estaría encantado de que siguiese. Llevo dos años a las órdenes de Mel y siempre me ha brindado su confianza”, declaró el guardameta sevillano.

El aldeano

Una semana antes, en las horas previas a que la UD se enfrentara al Málaga CF en el Gran Canaria, fue Benito Ramírez el que se pronunció en la misma línea. “Siempre he creído en el míster. Todos los días habla con nosotros y está motivado como si fuera el inicio de la Liga. Nos transmite que hasta el último partido tenemos que darlo todo y nos anima a que tanto grupal como individualmente lo hagamos bien porque es importante para el club y para nosotros. Es un entrenador de club, de la casa y estoy muy contento con él”, sentenció.

Y antes, a falta de tres días para que Las Palmas se midiera con el Real Oviedo en el Carlos Tartiere, justo después de los resultados que aclaraban mucho el camino hacia la salvación, fue Eric Curbelo el que dejó muy clara su postura: “Por supuesto que lo renovaría. Lleva tiempo y tiene la filosofía del club de dar paso a la gente joven. Encaja a la perfección”.

Fueron las muestras de cariño de varios jugadores a Pepe Mel. También Aythami, aunque con su cierta ambigüedad dio paso a la incertidumbre. La plantilla sí se ha posicionado. Ahora parece ser que no. En cualquier caso, deciden arriba. Incluido Tino Luis Cabrera, otro de los candidatos. “Tino Luis es el secretario técnico. Sí que está en las instalaciones de Barranco Seco, lo saludamos y poco más. El único que manda aquí es el entrenador y su cuerpo técnico”. Palabra de capitán.