Tres porteros con cartel de titular y un solo puesto

Se trata de un proceso que la entidad amarilla ya realizó con Josep Martínez y Álvaro Valles. La UD les contrató –al igual que a Domínguez– para el filial, pero se guardó la opción unilateral de renovarles y darles un ficha del primer equipo por dos campañas y con el salario mínimo. Esa es la intención con el meta catalán, porque de lo contrario quedaría libre y el club no obtendría ningún ingreso en concepto de traspaso.

Álvaro Valles (24 años) Partidos esta temporada : 26 encuentros Valles disputó 26 partidos. Empezó como titular, perdió el puesto en noviembre y lo recuperó en marzo. Goles: 35 encajados y seis porterías a cero El Sevilla recibió un total de 35 goles y consiguió que no le marcaran un tanto en seis ocasiones.



Mientras tanto, el equipo amarillo cuenta con tres porteros que pueden considerarse titulares, ya que uno de ellos, Raúl Fernández, lo fue hasta que se lesionó gravemente en abril de 2019 y los otros dos han tenido oportunidades en la presente campaña. Acabó el curso Domínguez por la lesión de Valles, pero el sevillano había recuperado el puesto de guardián hacía unos meses.

El inicio

De hecho, fue el primer titular para Pepe Mel a principios de curso, su segundo en el cuadro amarillo. Tras la marcha de Josep Martínez al Leipzig, se quedó como único meta profesional en la plantilla y asumió un rol protagonista desde el comienzo. Así, jugó los primeros 14 encuentros del campeonato, aunque fue de más a menos.

Tanto es así que un bajón de nivel, escenificado con un par de pifias en Sabadell y noviembre, y pocos días después ante al Mirandés en el Gran Canaria, le costaron el puesto. Hasta ese momento había encajado 20 goles.

El técnico madrileño aprovechó el mal momento de Valles para dar la alternativa a Domínguez, que debutó en el fútbol profesional el 29 de noviembre de 2020 en el partido frente al Sporting de Gijón en Siete Palmas. Aunque comenzó algo nervioso y recibió dos tantos antes del descanso, la UD remontó en la segunda parte (3-2) y eso supuso una inyección de confianza para el de Granollers, que en los seis choques siguientes sólo tuvo que recoger el balón de dentro de su portería tres veces.

Raúl Fernández (33 años) Partidos en la temporada 2018-19: 32 encuentros Hasta su lesión, Raúl Fernández participó en 32 partidos y fue titular indiscutible en la portería amarilla. Goles: 31 encajados y 13 porterías a cero El vasco recibió menos de un gol por partido, 31, y los rivales no marcaron con él entre palos hasta 13 veces.

Una expulsión le privó de jugar en Almería, pero recuperó su sitio. Sin embargo, no lo haría un mes y medio después, cuando fue convocado por la selección española sub 21 para la disputa de la primera fase de la Eurocopa de la categoría. Domínguez no jugó un sólo minuto y, lo que es peor, perdió su lugar entre los palos. Dejó un registro de 16 goles encajados en 15 choques.

Pepe Mel, obligado a poner a Valles en el derbi, quedó satisfecho con la actuación del sevillano y le mantuvo como titular hasta que se lesionó a falta de dos jornadas. El balance final de ambos quedó así: Valles jugó 26 partidos, encajó 35 goles y dejó la portería a cero seis veces; Domínguez participó en 17 encuentros, recibió 18 tantos y dejó su puerta a cero en siete ocasiones.

El regreso

A ellos se les suma ahora Raúl Fernández, que renovó su vínculo con la UD después de más de dos años inactivo por culpa de dos fracturas, una en el meñique de la mano derecha y otra en la rótula de la pierna izquierda mal operadas. Producto de ello el vasco tuvo que operarse dos veces más y rehabilitarse en la Península, hasta que en marzo pasado regresó a Gran Canaria y se puso manos a la obra para ponerse a punto.

Pasados los meses, el meta está listo para competir y la UD pudo comprobarlo de primera mano in situ, lo que ayudó a la hora de sella la continuidad, aunque el motivo principal es que el club todavía debe dinero al jugador, que primero denunció por impago y luego llegó a un acuerdo con la entidad.

Álex Domínguez (22 años) Partidos esta temporada: 17 encuentros Domínguez debutó en noviembre y perdió el sitio en marzo por irse a la sub 21. Jugó los últimos choques. Goles: 18 encajados y siete porterías a cero El catalán recibió 18 tantos y contribuyó a mantener



Ahora se suma a la causa y Las Palmas cuenta con tres porteros con vitola de titular. Aunque el club contempla la salida de Domínguez, de momento hay overbooking. Sólo hay lugar para uno.