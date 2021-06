Víctor Machín 'Vitolo', análisis y confidencias de un campeón de Liga. El extremo grancanario del Atlético de Madrid sale en defensa de Álvaro Morata y bendice al último diamante del vivero de Barranco Seco, Pedro González 'Pedri'. "Morata es un crack, yo he jugado con él [en el Atlético de Madrid] y es un pedazo de delantero. No tengo duda alguna sobre su potencial, lo ha demostrado de sobra en su carrera. Solo hay que ver la dimensión de los equipos en los que ha militado". Vitolo sigue soñando con volver a vestir de amarillo y portar el escudo de su corazón. Un escudo que lució Pedri, el nuevo artista de la Roja. "Es un fenómeno; no lo conozco personalmente pero me han dicho que es un chico con la cabeza bien amueblada. Y eso al final es lo más importante para ser alguien importante en el mundo del fútbol". Suspira por jugar con Viera en la UD Las Palmas: "Ojalá se pueda dar, con él me divierto muchísimo".

