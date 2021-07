Peñaranda y Navas, los jefes delante y detrás

El sevillano, de 33 años y que firmó por una campaña –más otro opcional– tras desvincularse del FC Cartagena, se sumó ayer a la concentración del equipo en Marbella y sólo ha completado un entrenamiento, el de ayer por la tarde en los campos de la Dama de Noche. Por eso no participará en el segundo partido amistoso de la UD –el primero serio– que tendrá lugar esta tarde (18.00 horas) en Marbella. Pero sí estará el venezolano, que ha demostrado un gran estado de forma y una implicación con la que el cuerpo técnico y el club están más que satisfechos.

Varias charlas previas de Luis Helguera con el delantero, claves para su llegada

Esto último, precisamente, era una de las cuestiones que más preocupaban a la entidad a la hora de decidir si incorporarle –llega cedido por el Watford hasta final de temporada– o no, porque de su calidad como jugador no había ninguna duda. El dato desgarrador que señala que únicamente suma 32 partidos ligueros y cero goles en los últimos cinco cursos corrobora que desapareció para el fútbol tras deslumbrar en su irrupción con el Granada en 2015, y no fue por culpa de nadie más que de él mismo. Así lo reconoció el día de su presentación y prometió compromiso.

Convencimiento

Y si lo hizo fue en buena medida por las diversas conversaciones que tuvo Luis Helguera, el director deportivo, antes de incorporarle a la plantilla. En esas charlas el directivo amarillo pudo comprobar que Peñaranda está dispuesto a reencontrarse con el deporte para el que tiene unas grandes cualidades, como la potencia o el disparo, pero que había dejado a un lado por su inmadurez.

Ahora, con 24 años, aseguró haber superado esa fase para centrarse únicamente en el fútbol, y esa promesa fue suficiente para que Helguera le fichara para darle galones en la delantera. Hoy tendrá la primera oportunidad, ante un rival serio, para devolverle la confianza, y más adelante para hacer olvidar al Chino.

Raúl Navas, en cambio, está en el tramo final de su carrera, pero está llamado igualmente a poner solución a un problema: la sangría de goles encajados. Se sumó ayer al grupo tras hacer el recorrido Cartagena-Marbella y los dirigentes, en su caso, confían en que pueda ser el nuevo jefe de la retaguardia dada su experiencia, aunque en la dos últimas temporadas ha participado muy poco.

La UD opta por su nuevo central antes que por Gálvez y no descarta incorporar a otro defensor

En Osasuna no gozó de la continuidad que tuvo en el Eibar o en la Real Sociedad, aunque en la última mitad del curso, tras incorporares al conjunto murciano, jugó 16 choques y fue clave en su permanencia en Segunda.

El sevillano fue el elegido finalmente, por delante del examarillo Alejandro Gálvez, que estuvo en la lista de centrales experimentados que quería la UD, pero costaba más. Ahora, Navas se suma a otro nuevo, Erick Ferigra, y a dos que ya estaban, Álex Suárez y Eric Curbelo, como miembros del centro de la zaga. Y la entidad no descarta que uno de los fichajes que le queda por hacer sea otro central.

En cualquier caso, en dos de los que ya ha realizado, Peñaranda y Navas, está depositada toda la confianza de la jefatura amarilla. Habrán de poner solución a dos problemas que tenía el equipo. El primer paso del venezolana hoy, el del sevillano, el lunes.