Pepe Mel: «Cambiaremos muchas veces de sistema»

Por otro lado, apeló una vez más a la intensidad más que a los dibujos. «Yo no creo en la defensa por acumulación. Por muchos jugadores que tengas en tu campo, si no metes pierna de verdad y no vas intenso, no vale para nada. Para mí eso es muy importante. Tenemos que meter pie, ser intensos y ganar segundos balones, algo que a veces nos faltaba y este año no. Si queremos ser protagonistas en Segunda División, eso está por encima de todo. Han estado bien Moleiro, García… Son gente joven que están ahí y que nos van a ayudar», comentó.

Por otro lado, el madrileño también se refirió a la vuelta de Raúl Fernández a la portería –jugó la segunda parte– después de dos años y cuatro meses. «Ahora estaba llorando. Ha sido mucho tiempo con la duda de si iba a volver o no y creo que aquí la ha resuelto bien», dijo Mel. Y añadió: «Estamos contentos por muchos jugadores que tienen su oportunidad y ojalá la cojan. Aquí teníamos seis o siete jugadores fuera. Ellos son compañeros, amigos, pero pelean entre ellos. Dentro del entrenamiento, son enemigos».

Por último, enfatizó en los fichajes. «Ferigra nos va a ayudar mucho porque lo está haciendo muy bien. Unai –Veiga–, por sus características, necesita más rodaje. Sé que le va a costar, por eso le ponemos de central, pero progresa. Raúl –Navas–, recién llegado, ya ha jugado y ha demostrado su clase con el balón. Pinchi no ha podido jugar por molestias. Me quedo con los niños porque nos dan vida y alegría».