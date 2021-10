Lo que dijo Viera del Tenerife en 2007: "Marque o no marque, eso no importa; lo importante es el bloque"

Romario contra el ogro del Teide (pero hace catorce años). El 7 de octubre del 2007, en los días previos al gran derbi de la categoría de División de Honor Juvenil, la UD Las Palmas, dirigida por Mingo Oramas, con Jonathan Viera y Víctor Machín Vitolo, recibía al CD Tenerife en Jinámar. Viera, como referente de aquella generación de talento, reclamaba respeto para los blanquiazules. El título de aquel curso y la posterior participación en la Copa de Campeones fue para la UD, que cayó en la ronda de los cuartos de final en Madrid ante el RCD Espanyol con un gol de Méndez el 'canario'. "Es cierto que nos jugamos mucho, el equipo está trabajando duro pero son sólo tres puntos. Ellos están muy cerca y no hay margen para el error", realzó el estandarte de aquella camada, que llegaría al primer equipo en el verano del 2010 de la mano de Paco Jémez. Tras debutar en la Copa de Campeones de Campillo (Málaga) en 2007, en las semifinales y ante el Madrid de Parejo, Viera convirtió a Vitolo en pichichi de aquel curso 2007-08 en la máxima categoría regional sub 19. Queda patente que ya hablaba como un veterano con solo 18 años. Hoy comparece 'JV-21', 14 años después, para analizar el derbi de las alturas ante la formación de Ramis -sábado, 17.15 horas, Movistar Vamos en el Gran Canaria y ante 25.000 almas según las primeras previsiones.

Uno de los retos de Viera en el clásico canario del sábado es el de estrenarse como realizador. Se ha medido al 'Tete' en tres ocasiones y computa una victoria y dos empates.

Las frases de Viera en 2007 sobre el CD Tenerife:

“Marque o no eso no me inquieta, lo importante es el bloque. Tanto Ángel como Vitolo, cualquiera de mis compañeros están completando un gran trabajo. Sólo soy una pieza más del engranaje”.

"Sé que habrá mucha presión, el Tenerife cuenta con buenos futbolistas. En teoría se ven las caras los dos mejores de la categoría. Ampliar la renta a cinco puntos es suculento"

"La Copa de Campeones es el objeto de deseo de cualquier jugador, la pasada campaña debuté ante el Real Madrid pero no conté con minutos durante la temporada. Lamentablemente caímos eliminados pero espero que en esta temporada se cumplan todas nuestras metas"

Sobre Mingo Oramas: "Es un currante y la relación es buena con el grupo"