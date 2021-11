«Ruiz estará en enero en la pretemporada de Charlotte»

El 9 de noviembre se cumplen dos años de la conquista de la Copa Sudamericana. El día que Ramírez se presentó al mundo. El técnico grancanario de 37 años, tras tocar el cielo con el Independiente del Valle y bajar a los infiernos con el Internacional Porto Alegre, inicia el 16 de enero su aventura en la liga de las hamburguesas.

De una punta a otra de la geografía de Estados Unidos, Miguel Ángel Ramírez Medina lleva semanas analizando a las potencias de la Major League Soccer (MLS). ¿Cómo se edifica un equipo de la nada -la franquicia debuta el próximo febrero-?

Esta experiencia solo se puede vivir en Estados Unidos con la MLS, la NFL o NBA...Aquí funcionan a base de franquicias. En el Charlotte tenían toda la estructura definida, el último escalón fue el entrenador. Fue elegido desde un modelo de juego reconocible, por eso me contratan y desde esa casilla, partíamos con seis jugadores fichados. Ahora estamos completando el plantel desde el modelo de juego. Los ojeadores y jefes de scouting realizan el reclutamiento desde un modelo de juego determinado. Estamos listos para rodar. Hay un gran capital humano. El club funciona y estamos ultimando la plantilla.

¿Qué peso tienen sus decisiones en el área de fichajes?

Aquí formamos un equipo de trabajo. Está el director deportivo [Zoran Krneta] que luego tiene contacto con el presidente, así como con el dueño. Luego figuran el jefe de scouting y el cuerpo técnico, que lo integran mi asistente y entrenador de porteros. Los que nos sentamos en la mesa somos el director deportivo, el jefe de scouting y yo con la información de los tres departamentos. Se trabaja en equipo, se decide en equipo. No incorporamos por lo que quiera el entrenador o club, se fundamenta en el consenso. No viene nadie si no doy la aprobación, ni tampoco incorporamos si el club no lo ve. Es un labor en conjunto.

¿Quiénes conforman su equipo de trabajo?

Tengo dos asistentes: uno mío, Mikel Antía, fue mi jefe en Qatar y el otro asistente es Christian Lattanzio, lo pone el club. Cuenta con una experiencia espectacular, ya que fue segundo de Fabio Capello, Roberto Mancini o Patrick Vieira. El preparador de porteros es Andy Quy, trabajó en Championship y Premier. El preparador físico es Cristóbal Fuentes, me lo traigo de Internacional. Y Luis Piedrahita, que lo tuve en Internacional Del Valle y Porto Alegre.

¿Qué tope salarial maneja?

Hay diferentes tipos de presupuestos. Tenemos el GAM, es el dinero de la Major League Soccer que no es físico, es como si fuese del Monopoli. Es un presupuesto para negociar entre clubes. No lo ves nunca en la cuenta del banco; es una partida ‘trade’, únicamente para negociar.

¿La dimensión económica del nuevo Charlotte es como la de un recién ascendido como el Rayo o Mallorca en Primera?

Es complicado de calibrar, el presupuesto total es como un Primera de nivel medio.

¿De qué jugadores dispone?

Antes de mi llegada, ya tenían fichados a Sergio Ruiz,que está cedido en la UD Las Palmas, Christian Fuchs, lateral izquierdo ganador de la Premier League con el Leicester City, Riley McGree, de origen australiano y que milita en el Birmingham City, y que jugó junto a Mikel San José. Luego se hicieron con Jan Sobocinski, central polaco. Nos reforzamos con el defensa central derecho uruguayo del Nacional Monteviedo Guzmán Corujo. Tiene 25 años. Además, con el mediocentro-interior ecuatoriano, Jordy Alcívar,que ya lo intenté atar cuando estaba en el Independiente del Valle y en el Internacional Porto Alegre. Por fin, logré ficharlo. En relación a los extranjeros, faltan cuatro y ya tendremos el cupo completo. En diciembre tendremos el MLS Expansion Draft, como club nuevo, tenemos derecho a elegir jugadores de otros equipos. Cada club puede bloquear doce, fuera de esos doce, podemos elegir. En último lugar, tendremos el Colege Draft [MLS SuperDraft], con jugadores universitarios, como el de la NBA. Tenemos el primer lugar para poder seleccionar talento.

David Tepper es el dueño de los Charlotte FC y de los Carolina Panthers de la NFL. Aparece en la lista Forbes en la posición número 45, con una fortuna de 15.800 millones de dólares. ¿Ha quedado con él para cenar?

Sí, es el dueño del club y de los Panthers. Es un tipo muy inteligente, muy sencillo, con mucho sentido del humor. Ante todo, un ganador. Quiere tener éxito y pone todo de su parte para que no nos falte de nada. Siente el equipo y forma parte del engranaje.

«En Brasil había un ambiente muy tóxico; le dan al que no es brasileño. Sabía que no duraría mucho»

¿Cuándo inicia la pretemporada con los Charlotte?

El 16 de enero y arranca la competición el 26 de febrero.

¿Sergio Ruiz cuenta con alguna posibilidad de estirar la cesión en la UD Las Palmas?

No, ninguna.

Es una de las banderas del proyecto, ¿en qué medida considera al cántabro capital para su engranaje táctico?

Para mí es fundamental, tanto en la posición que ocupa como para el modelo de juego que vamos a plasmar en el próximo campeonato liguero en la MLS. En enero estará aquí haciendo la pretemporada, si Dios quiere.

El centrocampista cántabro lleva 43 duelos de amarillo desde septiembre del 2020 y ha logrado cinco dianas en este periplo de cesión que concluye a finales de diciembre. ¿No cabe la opción de negociar y ampliar el préstamo con Las Palmas?

No.

¿Le gustaría dirigir a la UD?

¿A quién no le gustaría dirigir a la UD Las Palmas? Es mi club, el club de mis amores, el que todo canario y grancanario siente de una manera especial. Hoy en día, está muy lejos esa opción. La UD sigue su camino, yo sigo el mío. Será muy difícil que a corto-medio plazo nos reencontremos.

¿Cómo analiza el trabajo de Mel en una versión muy democrática de Las Palmas, que marcha tercera en la tabla? Encadenan tres victorias...

A Pepe no lo conozco, ni como trabaja. He seguido mucho al equipo, en los meses que estuve esperando por el visado para ver y analizar el trabajo de Sergio Ruiz. Tengo grandes amigos con los que coincidí en el fútbol base de la cadena amarilla: Jonathan Viera, Benito Ramírez, Kirian, Álex, Fabio... Los tuve en la base y me gusta seguirlos. Veo todos los partidos y lo sufro como el que más. Le insisto que soy aficionado de la UD, es el club de mi vida. Lo llevo en el pecho, es difícil de explicar.

Antes de firmar por los Charlotte -22 de julio-, ¿hubo coqueteos o reuniones con Helguera?

A esa no le voy a responder.

El hecho de llamarse igual que el presidente de la UD [Miguel Ángel Ramírez], ¿le ha provocado alguna anécdota o episodio simpático?

Ya existían bromas y comentarios cuando estaba en el club y en el fútbol base de la UD Las Palmas. Me decían que si era ‘el hijo del presidente’, pero no nos conocíamos. Luego le conocí... pero ya ve, es mucha casualidad la verdad.

¿Qué aprendió de su paso frustrante por el banquillo del Sport Club Internacional de Porto Alegre de Brasil -24 partidos dirigidos en apenas tres meses para ser destituido-?

Fui a Brasil sabiendo que iba a durar muy poco; es la realidad. Solo entre en Wikipedia y consulte los últimos años... Los entrenadores no duraban más de 3-4 meses. Yo ya fui sabiendo que yo no iba a ser distinto, que seguramente me iba a costar. Pero quería vivir esa experiencia, entrar en un club gigante, con un seguimiento muy agresivo de la prensa. Quería vivirlo, quería retarme, ver de qué estoy hecho, conocer mis límites. Ver que me hacía falta para mejorar. Soy muy joven [37 años] y en el mundo profesional llevo poco, aunque es cierto que acumulo muchos años de preparación, formación y trabajo con la base.Quería aprovechar la experiencia, me daba igual lo que durara...

¿Se examina de forma más cruenta al que no es brasileño?

Sí, al que no es brasileño...

Le dan más...

Sí, hay una agresividad patente dentro del club, así como con el aficionado de la calle. Pero a mí me trataron con mucho respeto. Los seguidores me decían: ‘Ojalá te dejen [trabajar]’. Pero ya sabemos lo que hay y pasa con el club; sabíamos que sería complicado, hay un ambiente muy tóxico. No solo para el extranjero, sino para el jugador brasileño. Tiene mucha ansiedad, la presión es terrible.

Reclaman resultados a corto plazo y de cualquier manera.

Sí, no te perdonan un error, una derrota, no hay margen.

El martes se cumple el segundo aniversario de la conquista de la Copa Sudamericana con el modesto Independiente del Valle. El 9 de noviembre de 2019 se presentó al mundo...

Seguramente, ese día lo recordaré, pero no solo yo o el Independiente del Valle, sino todo Ecuador y Sudamérica. Fue una huella tan grande la que dejamos en el continente, que se extendió por todo el mundo. En Europa comenzaron a analizarlos, querían conocer cómo juega el equipo. Conforma una fecha muy especial.

Un referente.

Roberto Olabe, director deportivo de la Real Sociedad. Es de la persona que más aprendí, la que me exigió y transformó todo mi bagaje y la visión del fútbol.

¿Se siente reconocido por el fútbol de Gran Canaria?

Sí, aunque hay cosas nuestras...Ya sabemos como somos. Pero me siento superquerido por compañeros de profesión, que me mandan mensajes. Muchísimo.

Un mensaje para La Palma desde Estados Unidos ante el drama por la erupción volcánica de Cumbre Vieja.

A nivel personal, me he puesto a su servicio [del Cabildo de La Palma] con lo que pudiese ayudar. Los que podemos tener cierta repercusión, considero que tenemos que remar y me tienen a su entera disposición. Cuando tenga una reunión con el dueño David Tepper, pensaremos en un plan de actuación para socorrer a esa tierra en lo que podamos. Recaudar fondos...Lo que precisen, todo lo que podamos ayudar. Cuando comenzó la tragedia yo estaba en Gran Canaria, me preguntaba desde Estados Unidos, les impactó. Mos pondremos a sus órdenes y entera disposición. Es lo mínimo, es mi tierra y trataremos de estar a la altura por los palmeros.