Una mirada al ‘playoff’ y nueva ración del drama. El filial de la UD recibe al Antequera (12.00 horas, Footters) en el Anexo en un duelo que calibra el gran momento de forma amarillo.

Las Palmas Atlético encadena tres jornadas invicto y los dos últimos los saldó con sendos triunfos ante San Fernando (1-0) y Mensajero (1-2). Con 16 puntos, están igualados con los malacitanos: cuatro victorias, cuatro empates y tres derrotas, y diferencia (-1). El cuadro de Nacho Pérez encadena cinco duelos sin ganar -tres empates y dos derrotas. Se impuso al Tamaraceite (0-2) en el Juan Guedes y empate con el Mensajero (3-3) en La Palma.

No vuela el Mensajero

El Mensajero no puede volar este domingo a Gran Canaria para medirse al Panadería Pulido San Mateo, por lo que se aplaza el encuentro. El Aeropuerto de La Palma está inoperativo por la acumulación de ceniza volcánica. En relación al Tamaraceite, los de Pachi Castellano desafían al Vélez CF (11.00 horas, Footters) por la primera victoria. Con cuatro empates y siete derrotas, el cuadro isleño es junto a Panadería Pulido San Mateo,Peña Sport y CD Cayón , los únicos que no han ganado de los 90 integrantes de la tercera categoría nacional. Castellano agradece la última muestra de confianza del presidente Héctor Ramírez. «Es una suerte contar con un dirigente así. Otro ya hubiese cesado al entrenador y se hubiese cargado a los futbolistas». Receta no repetir «errores groseros».

Por su parte, el San Fernando de Déniz busca en Ceuta estirar su gran momento y batir a los de Chus Trujillo (11.00).