La anécdota de la jornada. El presidente de la UD Miguel Ángel Ramírez bajó a la sala de prensa y escuchó las explicaciones ante los medios del máximo responsable técnico. A pesar del batacazo en Butarque, la UD se mantiene en la sexta plaza, tras encadenar cuatro jornadas sin ganar. Junto al presidente Ramírez, se encontraba ante los medios de comunicación, el asesor Juanito Rodríguez.

Espantada de los jugadores

El primer plantel se marchó al hotel -el NH Alcorcón- tras la derrota y no compareció nigún integrante ante los dos medios acreditados para cubrir el encuentro en el Municipal de Butarque y dentro de la 18ª jornada de LaLiga.

Ante los medios oficiales, Saúl Coco reconoció los pecados capitales del cuadro de Mel. «Tenemos que corregir errores y hacerlo de forma urgente, ha sido el típico partido que todo sale mal. No han salido las cosas. Al equipo no se le puede reprochar nada porque siempre vamos a intentar ganar los partidos y la actitud no ha sido mala», determinó. Por su parte, Mujica recetó «ser críticos» tras salir vapuleados.