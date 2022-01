Estadio Fernando Torres y la obligación latente de ganar. Vencer o vencer. El Lamborghini de Mel, con Rober y Hernani, comienza su viaje a Primera en este 2022. La UD reta el sábado al moribundo Fuenlabrada -en la parte baja de la tabla y que lleva catorce jornadas consecutivas sin ganar- en un duelo que resulta capital sumar los tres puntos (17.15 horas, Movistar). Pendientes del mercado y de las salidas de Veiga y Maikel Mesa -atascada por su salario-, el cuadro grancanario inicia un tramo de dos jornadas, en teoría asequibles, ante dos rivales en llamas.

En el caso del 'Fuenla', el efecto Pellicer no funciona y Las Palmas ya ganó el pasado año en el feudo madrileño con dos tantos de Pejiño (1-2). Hoy volvieron al trabajo los pupilos de Mel sin positivos tras el último testeo del PCR. En el lateral derecho, late la duda de Ale Díez o Álvaro Lemos. Como nueve, Jesé Rodríguez fue retirado en el último pulso para dar entrada a Peñaranda. Sin embargo, la presencia de Jey-M como referente no corre peligro. Junto al ex del PSG, activos de lujo como Viera, Kirian o el propio Peñaranda, que fue el más destacado en el tramo final ante el Almería. Pero es que Mel ya cuenta además con Rober González, y es otra variante que le vale de inicio -Jesé, Viera, Rober, Kirian, Nuke y Fabio-.

La última victoria del 'Fuenla' se remonta al 10 de octubre ante el CD Leganés. El conjunto azulón suma únicamente tres éxitos ligueros, el citado ante el bloque pepinero, así como con el Cartagena y Alcorcón. En zona de descenso, la UD es séptimo y tiene el playoff a dos puntos. Si este sábado toca rendir visita al bloque de Pellicer, ex del Málaga, en la siguiente jornada, la 25ª, la formación amarilla tendrá a la Real Sociedad B como rival en el Gran Canaria -domingo 30 de enero-. Dos conjuntos en zona roja, dos ocasiones de oro para auparse a la zona de privilegio. No hay margen de error para el Lamborghini de Mel. El caviar debe lucir la impronta sólida que se vio en el Centenariazo o ante el Almería.

Con la baja de Cardona por sanción y de Pejiño por lesión, el cuadro de Mel tampoco puede contar con el central Saúl Coco, que ayer hizo historia con Guinea tras doblegar a Argelia en la Copa de África.