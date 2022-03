UD-Girona, juicio recurrente

Los antojos del calendario futbolístico en la Liga SmarBank de las tres últimas temporadas han colocado el choque entre Las Palmas y el Girona a disputar en el Gran Canaria en fechas que han supuesto un juicio con distinto resultado para los dos conjuntos. Si bien al cuadro catalán le ha servido como punto de inflexión en las pasadas campañas, bien para sacudirse positivamente o bien para reafirmarse de cara al Playoff, a los amarillos en cambio, con Pepe Mel en el cargo le supuso un rumbo a la nada. Ahora, en 2022, a García Pimienta, se le abre vista oral.

«Es el partido más importante de la temporada», lanzó Mel en la rueda de prensa previa del UD-Girona en marzo de 2021. Hace justo un año que el ex técnico amarillo le dio un valor especial a la cita entre su equipo y el catalán. Una frase que bien podría valerle a su sucesor en el cargo. Con doce hojas del almanaque por quemar, con el equipo de Míchel marcando la sexta posición liguera distanciado en cinco puntos de los amarillos, una nueva derrota insular adelantaría a Pimienta hasta el filo del tablón de su navío mientras los tiburones se relamen en el agua esperando su presencia.

Cabe tener presente que el idilio entre la UD y el Girona en la última época tiene tintes trágicos para los intereses amarillos. No solo por lo que ha implicado como una fecha para cambiar el status quo de los peninsulares, sino también por tener en cuenta que Las Palmas no vence a su rival del sábado (17.15 horas #Vamos) desde hace siete años en Siete Palmas –tres partidos disputados desde entonces–.

En 2021, el conjunto catalán encadenó nueve triunfos en las últimas 13 jornadas tras ganar en la Isla

Desde que ambos conjuntos se volvieron a ver las caras en Segunda División, la primera de ellas en 2020, el duelo se saldó con un empate 0-0 en plena pandemia, que si bien fue el último tren para que la UD pudiera confiar en el milagro del ascenso, al cuadro que dirigó Pep Martí por entonces le valió para que al técnico catalán perdise su crédito y tan solo dos jornadas después fuera destituido dando paso a Francisco y que le llevara en volandas hasta el Playoff.

Se originó la última tendencia positiva de la UD tras el parón por la aparición del coronavirus. Un empate frente a los rojiblancos que dieron paso a dos triunfos –Almería y Lugo– y enterrar la mala racha de doce encuentros seguidos sin conseguir la victoria y que a la hora de las cuentas de la lechera impedían un hito histórico hasta para el mayor creyente.

Historia distinta ocurrió el año pasado. Las Palmas llegó a la jornada 29 a siete puntos de distancia con el Rayo Vallecano que marcaba la sexta posición y con el viento a favor después de vencer al Fuenlabrada (1-2). En el horizonte, el derbi ante el Tenerife, pero Mel no quería oír hablar ni de Suso ni del Teide. Lo «importante de la temporada» era el Girona y la fe duró 45 minutos.

Los amarillos se pusieron por delante en el primer acto, pero tras el descanso, dos errores groseros –uno del denostado Cristian Rivera con un pase atrás a Álex Domínguez para el gol de Sylla y que supuso su sentencia final– se tradujeron en el trampolín necesario para el Girona, que tras salir victorioso de Siete Palmas sumó nueve victorias en las últimas doce jornadas disputadas.

Espejo en el que mirarse

En caso de que los dos equipos firmaran hace un año un pacto de sangre en el que pudieran emular el mismo rendimiento, a Las Palmas le saldrían los números, al menos en términos matemáticos. El Girona con el triunfo ante los amarillos la pasada campaña y las nueve victorias siguientes se endosó 30 puntos a su casillero y a la conclusión de la jornada 42 se quedó quinto con 71 unidades, adelantando en cuatro al Rayo Vallecano, sexto con 67.

Con esos mismos números, a Las Palmas seguramente le valdría para el objetivo que tiene marcado que no es otro que el de meterse en el Playoff a la finalización de la liga regular. Ahora los de García Pimienta cuentan con 41 puntos, de sumar nueve triunfos más concluiría con 68, guarismos que desde que se instaurara el nuevo formato de ascenso vía eliminatorias en 2010, le serviría para entrar en todas las campañas salvo en la de la 2011/12.

Y más cuando la media de puntos del sexto en las once campañas disputadas con este formato de posibildad de ascenso se sitúa en los 65 puntos. El objetivo está en ocho victorias más para el conjunto insular.

Aunque para ello el equipo de Xavi García Pimienta debe reaccionar ya. No le quedan muchas naves que quemar de aquí al 29 de mayo cuando la guillotina de la Liga SmartBank caerá definitivamente con la visita de la UD a El Molinón.

Pero por lo pronto, el sábado se le presenta el técnico un examen con una carga de carácter de último trimestre en la evaluación del catalán. Su libro de notas de momento marca una sola victoria en los seis duelos que ha dirigido. «La falta de tiempo» que se usó de argumento para destituir a Mel, es precisamente una cuestión que se cierne sobre la cabeza del ahora responsable de la caseta insular.

Las Palmas no gana en casa desde el 5 de diciembre; su rival, lejos de Montilivi, desde el 2 de enero

Por lo pronto, y en lo que a análisis previos se refiere, la situación se le va dibujando con argumentos favorables para salir victorioso del Gran Canaria. Bien por las sensaciones que se trajo el equipo de su visita a El Alcoraz, aunque no consiguió materializar el dominio sobre el pasto de Huesca; bien porque el Girona lejos de Montilivi en este 2022 no está dando muestras de ser un equipo fiable.

El equipo de Míchel no suma una victoria como visitante desde el 2 de enero, cuando casualidades o no, se llevó los tres puntos ante el último rival de la UD. Desde entonces, tres salidas en los que cayó frente al Amorebieta (1-0) y empató en dos ocasiones: 2-2 frente al Valladolid y 1-1 contra el Leganés.

Aun así, también Las Palmas debe espabilar ante su afición. No solo de la mano de Pimienta, sino dado su rendimiento, los amarillos no han sido capaces de dar una alegría a su parroquia desde el 5 de diciembre. Tres meses en el desierto de los empates –tres, ante Almería, Real Sociedad B y Lugo– y las derrotas –dos, frente a Eibar y Burgos–. La condición de fortín de la que gozaba el EGC a principio de curso se ha esfumado y la UD ya no es temible en casa.

Eso sí, al menos ya sea Raúl Fernández o Álvaro Valles, no tendrán que vérselas con el pichichi Cristian Stuani, que será baja en la Isla –al igual que la pasada temporada– y sin los tantos del charrúa, el Girona se desinfla.