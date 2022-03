Pimienta y diez rostros en la descomposición de la UD

El ciclo del entierro. Xavi García Pimienta, siete duelos, cincuenta días y un triunfo, fue señalado el pasado sábado por el Gran Canaria. Uno de los responsables. Su lentitud a la hora de ejecutar los cambios, tras la roja a Mujica (37’), y la circunstancia de no retirar a Álvaro Lemos -que ya tenía una amarilla-, le dejaron sin coartada. Tomó la nave a tres puntos del ‘playoff’ y ahora está a nueve cuando restan once contiendas para el final. La gran apuesta de Luis Helguera no termina de arrancar el Lamborghini y este sábado llega un encuentro de vértigo ante el Valladolid (17.15 horas, Movistar #). En este 2022, van dos victorias foráneas ante el CD Tenerife y Cartagena CF. No se gana en el Gran Canaria desde el 5 de diciembre. En la toma de decisiones inmediatas, más allá del tsunami estructural, el estratega barcelonés sale mal parado.La afición le tomó la matrícula.

El técnico catalán insiste en su propuesta táctica y carece de un ‘plan b’. El caso del Zaragoza desbarata cualquier pretexto: cuatro partidos, cuatro victorias. Si el ‘efecto Pimienta’ resulta un drama, en el plantel, hay mimbres que no han respondido a las expectativas. Ya lo advirtió Viera, «la culpa es nuestra; de los jugadores». Unai Veiga no compite desde diciembre cuando vio la roja en Copa ante el Valladolid. Fue el primer fichaje veraniego, y encadena 18 jornadas lejos del césped. Con Jesé, Viera y Kirian como indiscutibles, el nivel de la segunda línea no da la talla En el caso del lateral Álvaro Lemos, tras marcar al Tenerife en el clásico del éxtasis y estar completando un curso notable, vivió un episodio durísimo ante el Girona. Se le vieron las costuras en su afán por frenar a Jairo y el Gran Canaria dictó veredicto. A la hora de ser sustituido, tormenta de pitos. 26 partidos, 2.167 minutos, un gol y una asistencia. Pimienta salió en defensa del gallego y desechó que la pitada le convierta en suplente. «Es uno de los estandartes de la caseta y ya veremos quién juega en Valladolid. La decisión no está tomada para lograr la victoria». En referencia a Rober González, no es el jugador desequilibrante de la pasada temporada. El atacante, cedido por el Real Betis, fue protagonista de una salida nocturna y expedientado. Comenzó de titular y ahora es carne de banquillo. Su fichaje fue considerado como un gol por la escuadra -la gestión la completó Mel- y ahora es un interrogante. La UD necesita de forma urgente su instinto en el área enemiga. Es puro arte. Clemente, en su segunda campaña, sigue sin dar el nivel que atesora. Habilidoso y dotado de una gran visión de juego, encadena cinco jornadas sin minutos. Óscar Pinchi es otro mimbre sin peso específico. Descartado en la última contienda liguera. Por su parte, Hernani falló un gol increíble en La Romareda y aún no hay una explicación coherente a su contratación. Adalberto Peñaranda luce el rol de agitador. Lleva ocho amarillas y dos goles. Mujica, expulsado por una niñería, se cargó el encuentro más importante de la temporada. Y Sadiku ha perdido la confianza en su pegada. El problema engloba a toda la caseta y a la nómina de ejecutivos. Reacción urgente o penitencia. La grada quiere resultados. Unai Veiga Dos partidos de Liga y 38’. En la Copa, participó en dos eliminatorias (106’). No juega desde el 15 de diciembre tras ver la roja en Valladolid. Primer alta y sin recorrido. No quiso salir cedido. Álvaro Lemos Pitado por el Gran Canaria ante el Girona (63’) en una de las estampas más dramáticas. Le marcó al Tete, pero la grada es soberana. Rober González Llegó como uno de los grandes fichajes de la categoría en el mercado invernal. Tras lograr ocho goles en el pasado curso, el de 2022 es una sombra. Nada. Óscar Clemente Una espera infinita. Desde los despachos de la UD, se le ha comparado con David Silva. Tiene clase, pero sigue sin explotar. Erick Ferigra De indiscutible a invisible. Lo del ecuatoriano es un misterio. Completó un grandísimo inicio de campeonato y sonó para su selección. Siete duelos sin minutos. Óscar Pinchi Otra de las adquisiciones del verano que no han respondido a las expectativas. Descartado ante el Girona, en la última contienda, encadena ocho jornadas sin pisar el verde -desde el 9 de enero-. Hernani Un alta de invierno que generó toneladas de dudas. Llegó libre, tras rescindir con el Levante y falló un gol increíble ante el Zaragoza. Sin el registro incisivo. Adalberto Peñaranda Comenzó como un ciclón y fue citado por Venezuela para medirse a Brasil. No ve puerta desde el 3 de octubre ante el Cartagena. Llegó como recambio de Araujo. Rafa Mujica Cometió un desliz gravísimo ante el Girona. Con una amarilla, buscó una chilena que le costó la roja. Solo lleva un tanto en Liga. Armando Sadiku El delantero albanés de 30 años contabiliza 466’ entre Liga y Copa (hizo dos goles). Se esperaba una arista más letal. Ante el Huesca dejó una acción de gran valía.